Atleta de 9 anos vai representar ES em competição mundial de Jiu-Jitsu

Rebeca tem 36 medalhas e já ficou em primeiro lugar no Brasileiro Olímpico de Jiu-Jitsu

Gazeta Online

Publicado em 12 de julho de 2019 às 15:56

 - Atualizado há 6 anos

A atleta cachoeirense Rebeca Victória, tem apenas nove anos, mas já surpreende pela quantidade de medalhas. Este mês ela irá ao Rio de Janeiro representar o Espírito Santo em um campeonato mundial de Jiu-Jitsu.

Rebeca tem 36 medalhas e já ficou em primeiro lugar no Brasileiro Olímpico de Jiu-Jitsu. A mãe da atleta, Cleide Sales, disse que no início não era fácil, mas hoje comemora os resultados e acompanha a filha em cada treino. Ela até aprendeu o esporte para ajudar a filha. “Nossa, eu fico mais nervosa do que ela. Se Deus quiser vamos lá no Rio de Janeiro trazer mais uma medalha para gente.”

O instrutor Vandinho Serafim explicou que na véspera da competição o treino é mais leve para evitar lesões. “Não pode fazer tanto esforço porque não pode se machucar. Agora é manter a calma, com treino leve pra ir bem preparada para o campeonato.”

A jovem atleta começou a treinar com quatro anos de idade e começou em um projeto social. “Meu avô me ensinou a lutar desde pequena e minha mãe me levou pra começar os treinos e eu fui aprendendo”, contou Rebeca.

