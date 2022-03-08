Associação de golfe feminino é lançada com torneio no Dia Internacional da Mulher

O 1º Torneio Nacional da Associação Brasileira de Golfe Feminino (ABGF) teve 340 jogadoras inscritas. O evento acontece nesta terça-feira, simultaneamente em 46 campos em diferentes estados do país, em celebração do Dia Internacional da Mulher, e marca o lançamento oficial da associação, criada no início deste ano.

A inscrição foi aberta para no site da nova entidade (www.abgf.esp.br). O torneio acontecerá de forma remota e permitirá que as participantes joguem em seus próprios clubes.

Em São Paulo, será disputado em diversos clubes como o São Fernando Golf Club, na Granja Viana e no São Paulo Golf Club, de Santo Amaro. No Rio de Janeiro, acontecerá no Gavea Golf and Country Club, em São Conrado, e no Itanhangá Golf Club, na Barra da Tijuca. Clubes como o Porto Alegre Country Club e o tradicional Caxangá Golf Club no Recife também participarão do torneio.

O torneio seguirá todas as regras do golfe sempre com uma marcadora presente e os cartões serão entregues aos starters de cada clube e enviados para uma central onde será feita a apuração geral. O resultado oficial será processado e divulgado no dia seguinte ao torneio.

O torneio conta com empresárias, executivas, advogadas, médicas e praticantes do projeto social mantido jogando, além de outras profissões. O esporte é desproporcionalmente masculino, ainda mais no Brasil.

A primeira mulher a praticar golfe no mundo foi Mary Queen of Scots (1542-1587) e em 1860 foi realizado o primeiro British Open , que acontece até hoje.