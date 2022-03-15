Arena Carioca 1 passa por ajustes para sediar Jogo das Estrelas do NBB

A Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de janeiro, recebe nesta sexta-feira e no sábado o Jogo das Estrelas do NBB, organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB). A casa do basquete nos Jogos Olímpicos Rio-2016 passa por ajustes para receber o evento.
O jogo principal seguirá o mesmo formato da temporada anterior, com quatro equipes e quatro capitães, sendo sub-divididas por: 2 NBB Brasil, NBB Mundo e Novas Estrelas – Sub-23. Os capitães, em ordem, serão: Gui Deodato (MIN), Bruno Caboclo (SPFC), David Jackson (FRA) e Yago (FLA). Ainda em ritmo de Carnaval, a festa conta com a presença de diversas atrações e uma delas é a figura emblemática e mais alegre da cidade, o gari Renato Sorriso, que desta vez troca a vassoura que costuma usar na Sapucaí pelo rodo, que é usado para enxugar a quadra nos jogos de basquete.
O evento, que é gratuito, conta também com um show de MC Marcinho e exibição da Banda dos Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, e o som da super bateria nota 10 da Unidos da Tijuca.