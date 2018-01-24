Areia: Brasil enfrenta Suíça em confronto repleto de curiosidades

A Suíça é uma velha conhecida dos brasileiros. No histórico de confrontos entre o Brasil e o rival europeu, são 14 jogos e 14 vitórias verde-amarelas, mas com histórias curiosas que vão além dos bons resultados. Invicta há 49 partidas, a seleção brasileira, atual pentacampeã da Copa do Mundo FIFA (2017-2009-2008-2007-2006), enfrenta os suíços neste fim de semana em dois jogos, no sábado (27), às 11h30, e no domingo (28), às 10h30, pelo Desafio Internacional de Beach Soccer 2018, nas areias da praia do Gonzaga, em Santos. Mas jogar na praia acaba sendo algo "comum" em meio ao retrospecto das duas seleções.

Capixaba Bruno Xavier já encarou os rivais europeus e brilhou Crédito: Marcello Zambrana

Confira alguns números e curiosidades que cercam esse confronto:

- Em 14 jogos diante dos suíços, o Brasil está invicto e marcou 109 gols, sofrendo 55

- A maior goleada foi justamente no primeiro confronto, por 13 a 2, no Mundialito de Figueira da Foz (Portugal), em 2001

- Em 2007, Brasil e Suíça se enfrentaram na inauguração da quadra de beach soccer na sede da FIFA, em Zurique (Suíça). Vitória verde-amarela por 8 a 7

- Até hoje, apenas dois confrontos no histórico de Copa do Mundo FIFA, ambos em Dubai-2009 (Emirados Árabes): 4 a 2 pela fase de classificação e 10 a 5 na final, resultado que valeu o tetracampeonato invicto do Brasil

- Este será o quinto duelo entre brasileiros e suíços no Brasil, sendo o segundo em Santos: 12 a 2 (Campeonato Mundial 2004 / Rio de Janeiro), 7 a 5 (Costa do Sauípe-BA 2010), 6 a 4 (Copa das Nações 2013 / Santos-SP) e 6 a 4 (Copa das Nações 2014 / Recife-PE)

- Dubai já recebeu quatro duelos entre brasileiros e suíços: duas vezes pela Copa do Mundo FIFA e outras duas pela Copa Intercontinental Dubai (2011 e 2012)

- Em 2010, Brasil e Suíça se enfrentaram no The Dubai Rematch, espécie de revanche da final do Mundial 2009, nas areias da Costa do Sauípe (BA). O jogo foi disputado na arena central do Brasil Open de Tênis, adaptada e preparada para o beach soccer. Vitória verde-amarela por 7 a 5

- Estação Central de Trem de Zurique... Também recebeu jogos entre brasileiros e suíços. Em 2008, o espaço foi transformado em arena, com vitória da Seleção Brasileira por 8 a 7. O sucesso do evento fez a organização promover novo confronto, em 2009, com nova vitória verde-amarela (8 a 6)

- O jogo mais recente foi muito especial. Em dezembro de 2017, Brasil e Suíça fizeram história e jogaram pela primeira vez em areias chinesas, se enfrentando pelo Grand Prix Internacional, em Quanzhou. Vitória por 10 a 3

Sob o comando de Gilberto, o Brasil disputou 11 competições e está invicto com 11 títulos: Grand Prix Internacional 2017 (Quanzhou-China), Copa Intercontinental 2017 (Dubai-Emirados Árabes), Liga Sul-Americana Zona Norte 2017 (Lima-Peru), Copa do Mundo 2017 (Nassau-Bahamas), Mundialito de Portugal (Cascais-2017), Eliminatórias Conmebol 2017 (Assunção-Paraguai), Copa América 2016 (Santos-SP), Copa Intercontinental 2016 (Dubai-Emirados Árabes), Mundialito Brasil 2016 (Santos-SP), Mundialito Cascais 2016 (Cascais-Portugal) e Sul-Americano 2016 (Vitória-ES).

Relação de convocados:

Goleiros - Mão (Sampaio Corrêa-MA) e Rafael Padilha (Vasco da Gama-RJ)

Defensores - Bruno Xavier (CTM Missão-ES), Filipe (Delta Saratov-Rússia), Fernando DDI (Corinthians-SP), Luquinhas (Vasco da Gama-RJ) e Antônio (Vasco da Gama-RJ)