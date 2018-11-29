Arcebispo alemão revela que Schumacher está em estado vegetativo

Michael Schumacher, que completa 50 anos no próximo dia 3 de janeiro, sofreu uma grave queda quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, em dezembro de 2013. Schumacher bateu com a cabeça em uma pedra e ficou em coma, vivendo em sua mansão na Suíça, rodeado de todos os cuidados médicos e sob enorme discrição.

Porém nesta semana, o arcebispo alemão Georg Ganswein concedeu uma entrevista à publicação Bunte e revelou que Michael Schumacher está em estado vegetativo, mas que pode sentir as pessoas.





Michael Schumacher Crédito: Reprodução/Internet

Ganswein visitou Schumacher em 2016 e mantém contato com a mulher do heptacampeão de Fórmula 1, Corinna Schumacher.

Ele consegue sentir as pessoas ao seu redor, disse o arcebispo alemão.

Sentei-me à sua frente, segurei as duas mãos e olhei para ele. O rosto é o mesmo, está apenas um pouco mais inchado.

Ele sente as pessoas amorosas que estão à sua volta, que cuidam dele e que, graças a Deus, afastam os curiosos.

Trata-se de uma pessoa doente, que precisa de discrição e compreensão.

O arcebispo, que promoveu um encontro entre o Papa Francisco e a família de Schumacher no Vaticano em 2017, diz que os mantém em suas orações e que palavras confortantes devem servir de consolo aos parentes e fãs do piloto ao redor do mundo.

Claro que incluo Michael Schumacher e sua família em minhas orações, disse Ganswein.

O natal é a festa do nascimento de Cristo, a encarnação do amor divino.