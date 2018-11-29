Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Drama

Arcebispo alemão revela que Schumacher está em estado vegetativo

Em dezembro de 2013, Schumacher esquiava com os filhos nos Alpes Franceses quando bateu a cabeça em uma pedra e ficou em coma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 16:33

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 16:33

Michael Schumacher, que completa 50 anos no próximo dia 3 de janeiro, sofreu uma grave queda quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, em dezembro de 2013. Schumacher bateu com a cabeça em uma pedra e ficou em coma, vivendo em sua mansão na Suíça, rodeado de todos os cuidados médicos e sob enorme discrição. 
Porém nesta semana, o arcebispo alemão Georg Ganswein concedeu uma entrevista à publicação Bunte e revelou que Michael Schumacher está em estado vegetativo, mas que pode sentir as pessoas.  
 
Michael Schumacher Crédito: Reprodução/Internet
Ganswein visitou Schumacher em 2016 e mantém contato com a mulher do heptacampeão de Fórmula 1, Corinna Schumacher.
Ele consegue sentir as pessoas ao seu redor, disse o arcebispo alemão.
Sentei-me à sua frente, segurei as duas mãos e olhei para ele. O rosto é o mesmo, está apenas um pouco mais inchado.
Ele sente as pessoas amorosas que estão à sua volta, que cuidam dele e que, graças a Deus, afastam os curiosos.
Trata-se de uma pessoa doente, que precisa de discrição e compreensão.
O arcebispo, que promoveu um encontro entre o Papa Francisco e a família de Schumacher no Vaticano em 2017, diz que os mantém em suas orações e que palavras confortantes devem servir de consolo aos parentes e fãs do piloto ao redor do mundo.
Claro que incluo Michael Schumacher e sua família em minhas orações, disse Ganswein.
O natal é a festa do nascimento de Cristo, a encarnação do amor divino.
Palavras confortantes dão força não apenas aos parentes mais próximos de Michael, mas também a seus milhões de fãs em todo o mundo, acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados