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Morte

Após passar mal, ex-jogador Bebeto de Freitas morre em Minas Gerais

Diretor de administração e controle do Atlético-MG faleceu nesta terça-feira

Publicado em 13 de Março de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 19:20
Diretor de administração e controle do Atlético Mineiro, Bebeto de Freitas, de 68 anos, morreu na tarde desta terça-feira (13), em Minas Gerais, onde trabalhava e morava com a família. Ele passou mal logo após apresentar em uma cerimônia o Galo Futebol Americano, nova equipe de F.A do clube mineiro.
Bebeto de Freitas ocupava cargo na diretoria do Atlético-MG Crédito: Atlético-MG/Divulgação
Bebeto de Freitas sofreu uma parada cardíaca na parte interna da Cidade do Galo, como é chamada a sede do Atlético, enquanto acontecia uma confraternização com os jogadores do Galo da bola oval. Ele foi atendido rapidamente por vários médicos do clube, que estavam no Centro de Treinamento no exato momento do acontecimento. Um desfibrilador foi utilizado, mas ele não resistiu e acabou falecendo.
A morte foi confirmada pelo ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, através de um de suas redes sociais. Em um texto breve, Kalil se despediu do amigo. "Sempre gostei de gente de bem e honesta ao meu lado. Por isso gostava de estar perto de você. Encontramos mais tarde, Bebeto."

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