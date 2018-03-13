Após passar mal, ex-jogador Bebeto de Freitas morre em Minas Gerais

Diretor de administração e controle do Atlético Mineiro, Bebeto de Freitas, de 68 anos, morreu na tarde desta terça-feira (13), em Minas Gerais, onde trabalhava e morava com a família. Ele passou mal logo após apresentar em uma cerimônia o Galo Futebol Americano, nova equipe de F.A do clube mineiro.

Bebeto de Freitas ocupava cargo na diretoria do Atlético-MG Crédito: Atlético-MG/Divulgação

Bebeto de Freitas sofreu uma parada cardíaca na parte interna da Cidade do Galo, como é chamada a sede do Atlético, enquanto acontecia uma confraternização com os jogadores do Galo da bola oval. Ele foi atendido rapidamente por vários médicos do clube, que estavam no Centro de Treinamento no exato momento do acontecimento. Um desfibrilador foi utilizado, mas ele não resistiu e acabou falecendo.