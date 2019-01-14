Após 2018 perfeito, Krystian Kymerson mira a elite do surfe mundial

Filho de peixe, peixinho é, já dizia o ditado. Aos 26 anos, o surfista capixaba Krystian Kymerson é campeão brasileiro e conta que o amor pelo surfe veio de berço. Nascido e criado na Barra do Jucu, em Vila Velha, Krystian começou a surfar cedo, aos 3 anos de idade.

Krystian kymerson rasga um aéreo durante treino na Barra do Jucu, onde se prepara para a temporada Crédito: Fernando Madeira

Meu pai também surfa. Ele sempre levava eu e meu irmão com ele para a praia e colocava a gente na prancha, conta o atleta. Apressadinho, o surfista conquistou o primeiro título aos 6 anos de idade.

Em 1999 eu ganhei meu primeiro troféu, o Circuito Capixaba UOT. A partir daí eu comecei a gostar ainda mais de surfar e competir, lembra.

O atleta, que atualmente briga para chegar ao topo do ranking e disputar títulos com os melhores do mundo, brinca que não conquistava muitos títulos no começo da carreira, mas afirma que dava trabalho aos concorrentes.

BALANÇO POSITIVO

Apesar de muitas dificuldades, Krystian fechou 2018 com chave de ouro. A falta de patrocínio impediu que o atleta participasse de algumas competições, mas ele se saiu bem todas as vezes que caiu na água na temporada.

2018 foi um ano incrível. Fui campeão brasileiro, o primeiro capixaba a conquistar o título de campeão brasileiro profissional. Terminei o Prime em 59º lugar e consegui uma vaga para a triagem no Circuito Mundial no Rio de Janeiro, destaca.

O ano passado foi tão bom que superou todas as expectativas que Krystian tinha. Foi um ano em que aconteceram coisas que eu nem esperava. Comecei com muitas dificuldades, mas superei todas e terminei com um balanço bastante positivo, pondera.

PERSEVERANÇA

Inspiração para a garotada que está começando, Krystian diz que, apesar das dificuldades, é importante insistir no sonho de se tornar um atleta profissional.

O importante é nunca desistir do sonho. É difícil conseguir patrocínio em tempos de crise, mas minha família me apoiou demais quando eu pensava em desistir. Eu sou o primeiro capixaba a ser campeão brasileiro. Tudo é possível, basta acreditar.

AINDA MAIS INTENSO

Apesar da empolgação com os bons resultados de 2018, o trabalho não pode parar nunca. O surfista Krystian Kymerson contou que, neste ano, está focado na disputa do Circuito Mundial.

Krystian tem a meta de finalmente chegar à elite do surfe Mundial, mas sabe que a tarefa é dificílima Crédito: Fernando Madeira

Eu estou treinando bastante. Neste mês de janeiro eu estou focando nos treinos físicos. Tenho treinado muito a natação, tudo isso para conseguir ter mais ritmo. Em janeiro aqui na Barra do Jucu, não tem muita onda, então eu aproveito para focar na preparação física, explica.

No dia 16 de fevereiro o surfista de Vila velha já embarca rumo a Fernando de Noronha, em Pernambuco, para a etapa de 6 mil pontos do Mundial. Em março, o destino é a Austrália, onde disputará outras três etapas. Eu estou com a expectativa muito boa. É um sonho para um surfista estar na elite, relata o atleta.

FICHA TÉCNICA

Idade: 26 anos

Cidade: Vila Velha

Local de treino: Barra do Jucu (Vila Velha)

Ranking QSL: 59º (2018)

Principais conquistas

2009 - Campeão brasileiro amador

2011 - Campeão brasileiro pró-júnior (até 20 anos)

2015 - Campeão do Oi Super Surf.