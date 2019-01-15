Apadrinhado por Phelps, Lincoln Cunha brilha na natação do Flamengo

Nadador Lincoln Cunha Crédito: Divulgação

Apaixonado por piscinas desde os primeiros anos de vida, a natação entrou na vida do capixaba Lincoln Cunha como forma de segurança. O atleta de 16 anos, que hoje é apadrinhado por Michael Phelps, contou que a mãe o matriculou nas aulas de natação por temer uma tragédia. “Eu nado desde os três anos. Minha mãe me colocou na escolinha porque tinha medo que eu morresse afogado. Eu pulava na piscina com roupa e tudo, não podia ver água”, relembrou.

Foi justamente na escolinha que Lincoln mostrou a que veio. Já aos seis anos de idade começou a participar de competições, e foi aos 12 que o atleta começou a ganhar visibilidade.

“Nessa época eu nadava uma média de oito provas e levava seis ouros”, relembrou. Foi diante dessas conquistas que as oportunidades começaram a surgir para o atleta.

Nadador Lincoln Cunha Crédito: Divulgação

De acordo com Lincoln, o clube onde ele nadava no Estado começou a ficar “pequeno” para conseguir atingir as expectativas colocadas sobre ele. “Eu precisava de um investimento maior, foi quando surgiu o Flamengo”, contou.

Segundo Lincoln, sua chegada ao Flamengo foi fruto de um casamento de oportunidades. “Meu treinador sabia da minha necessidade e da necessidade do clube, aí foi só ligar os pontos”.

O rubro-negro contou ainda que nadar pelo clube, além de uma enorme oportunidade, é a realização de um sonho. “Nadar no Flamengo é um sonho, já renovei o meu contrato. É parte de um sonho realizado, para ficar completo, pretendo ganhar as Olimpíadas”, disse.

Além do Flamengo, Lincoln conta com o patrocínio de um nos maiores nomes do esporte, o americano Michael Phelps.

“Há dois anos, eu estava precisando de patrocinador, aí mandei e-mail para o pessoal dos Estados Unidos e eles disseram que entrariam em contato. Mandei o currículo, e fiquei esperando. Esperaram o resultado do brasileiro eles mandaram o material e falaram que iam me patrocinar“, contou.

O atleta contou que de 700 atletas no país, apenas cinco são patrocinados pelo fenômeno das piscinas. “Não foram muitos os atletas escolhidos. estou em um grupo selecionado”, disse.

Apoio da família fora da piscina

Fã de carteirinha, a mãe de Lincoln, Aline Cunha, conta que o Flamengo não quer perder o atleta. “Eles têm muita confiança nele, antes de terminar o ano passado ele já estava com contrato fechado”, disse.

Aline revelou que se parece muito com uma outra mãe, muito famosa no mundo das piscinas. Quem não se lembra dos famosos gritos de “vai, Thiago”?

Nadador Lincoln Cunha Crédito: Divulgação

Para a mãe, o incentivo é fundamental. “Eu grito mesmo, não quero nem saber quem está do lado. Mas ele fala que só ouve o treinador na hora, ele é muito focado. Todo mundo vê isso”, contou orgulhosa.

Todo o esforço da família é reconhecido por Lincoln. “Se não fossem os meus pais me ajudando o tempo todo, eu não estaria nem perto de onde eu estou hoje. São eles quem me impulsionam”, afirmou.