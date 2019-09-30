André Stein conquista título no quintal de casa e se emociona

Ao lado de George, André conquista o primeiro título em casa Crédito: William Lucas/CBV

A primeira parada do Circuito Brasileiro de vôlei de praia 2019/2020, o Open de Vila Velha (ES), chegou a fim neste domingo (29.09) com André e George (Es/PB) no lugar mais alto do pódio. Para chegarem ao título eles venceram Thiago e Guto (SC/RJ) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19) na quadra central da arena montada na Praia da Costa, que estava lotada.

Natural de Vila Velha, André nunca tinha estado no pódio jogando no estado natal. A emoção de ser campeão em casa sob os olhares de amigos e familiares foi extravasada após o último ponto quando o atleta não conteve as lágrimas.

“Esta foi a primeira vez que realmente eu não consegui segurar as lágrimas. Eu já me emocionei algumas vezes no esporte. E aqui foi muito especial, pois é a praia onde cresci, onde conheci o vôlei de praia. A minha família toda estava presente, muitos amigos, inclusive alguns que eu não via há anos. Foi para coroar este ano que foi tão difícil”, contou André ainda emocionado.

O parceiro George, também eufórico pela conquista, exaltou a boa fase da dupla e enalteceu o parceiro que sentiu a emoção de conquistar um título em casa.

“Este é o meu terceiro título em um evento nacional. Nós viemos de uma sequência boa, fizemos uma excelente campanha no Superpraia, e agora conseguimos este título tão importante em casa. Eu já senti o gostinho de vencer em casa uma vez, e sei bem o que ele está passando agora. Fico muito feliz por ele ter esta experiência, e pela nossa dupla que chega a mais um título”, comentou George.

A medalha de bronze ficou com Saymon e Arthur Lanci que venceram de virada Ricardo e Vítor Felipe por 2 sets a 1 (9/21, 21/18 e 16/14). Saymon, que foi campeão em Vila Velha na temporada passada comemorou a volta ao pódio na cidade.

“Ano passado ganhei aqui do lado do Guto. Agora, junto com o Arthur, é o segundo pódio consecutivo que alcançamos. Ainda temos muito o que evoluir, mas sabemos que esse resultado demonstra que estamos indo no caminho certo. No jogo de hoje nossa estratégia não funcionou no primeiro set. Conversamos muito no intervalo e ajeitamos o que estava saindo errado. Nosso objetivo é ir melhorando e evoluindo um passo de cada vez”, disse Saymon.

Além das duplas campeãs de cada etapa, também existem os campeões gerais da temporada, somando a pontuação obtida nos sete eventos. A competição distribui R$ 45 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos quase R$ 500 mil por etapa.