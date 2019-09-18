Home
André e George avançam à segunda fase do Pré-Olímpico de vôlei de praia

Ao lado de George, o jogador capixaba busca uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020