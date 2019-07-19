Basquete

Anderson Varejão se despede do Flamengo: "Faltou consideração"

Capixaba não aceitou proposta de redução de 70% do salário e se despediu de forma frustrada da Gávea

Publicado em 19 de julho de 2019 às 17:09 - Atualizado há 6 anos

Anderson Varejão, jogador capixaba do basquete do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

A última imagem de Anderson Varejão na temporada 2018-2019 foi a da comemoração do título do NBB 11, segurando o troféu de campeão, após vencer o jogo 5 das finais contra Franca (SP), em 15 de junho. E aquela foi também a última imagem do capixaba com o uniforme do basquete do Flamengo. Anderson Varejão anunciou nesta sexta-feira (19), que não renovou seu contrato após o clube propor uma redução de 70% em seu salário para a próxima temporada. Diferente da alegria e das lágrimas após a conquista nacional, o sentimento agora é de decepção.

"Quando voltei ao Brasil, meu pensamento era encerrar a carreira no Flamengo. Ao final da temporada, falei da vontade de ficar na Gávea. Mas a vontade tinha que ser do clube também. Meu salário não era um ‘salário NBA’, estava nos padrões do Brasil, mas uma proposta como essa é mais um ‘convite para sair’. Na semana passada, ofereceram isso."

Sem conversa ou negociação, essa semana encerraram o assunto. Faltou respeito, faltou consideração Anderson Varejão - jogador capixaba •

Em um ano e meio na Gávea, foram três títulos (NBB, Copa Super 8 e Campeonato Carioca), a conquista da vaga para a Liga das Américas 2020, um jogo na pré-temporada 2018 da NBA contra o Orlando Magic e o prêmio de ‘MVP’ do Jogo das Estrelas 2018. A mágoa com a diretoria, no entanto, não apaga a gratidão e o respeito pela torcida, além das boas e inúmeras histórias vividas com os companheiros de equipe.

"Foi tudo muito intenso, foi realmente especial. Formamos um time muito bom e com uma amizade forte dentro e fora de quadra, isso foi fundamental para que a gente conquistasse todos esses títulos. Sempre deixei o meu máximo em cada jogo, jogando com intensidade e no meu limite. Essa é a maneira que tenho de retribuir o carinho da torcida, que me abraçou desde o primeiro dia no Rio de Janeiro. Fiquei chateado pela maneira como acaba a minha passagem pelo Flamengo. Faltou respeito. Mas, infelizmente, é assim que as coisas são."

Sobre futuro, o pivô ainda não tem nada definido. Apesar de ter recebido algumas sondagens de equipes do Brasil e da Europa, Anderson está focado na preparação para a Copa do Mundo FIBA China 2019, que acontece entre os dias 31 de agosto e 15 de setembro. A Seleção Brasileira está no Grupo F ao lado de Grécia, Montenegro e Nova Zelândia, com sede em Nanjing, e o grupo se apresenta no dia 25, em Anápolis (GO).

"Agora estou 100% concentrado na seleção brasileira, em fazer o meu melhor e ajudar a equipe a fazer uma boa campanha no Mundial. Temos um grupo de qualidade, que mescla experiência e juventude, jogadores com bastante rodagem e jovens com uma boa bagagem também. Temos tempo para uma boa preparação e chegar bem na China."

