Home
>
Mais Esportes
>
Anderson Varejão se despede do Flamengo: "Faltou consideração"

Anderson Varejão se despede do Flamengo: "Faltou consideração"

Capixaba não aceitou proposta de redução de 70% do salário e se despediu de forma frustrada da Gávea

Publicado em 19 de julho de 2019 às 17:09

 - Atualizado há 6 anos

Anderson Varejão, jogador capixaba do basquete do Flamengo Crédito: Flamengo/Divulgação

A última imagem de Anderson Varejão na temporada 2018-2019 foi a da comemoração do título do NBB 11, segurando o troféu de campeão, após vencer o jogo 5 das finais contra Franca (SP), em 15 de junho. E aquela foi também a última imagem do capixaba com o uniforme do basquete do Flamengo. Anderson Varejão anunciou nesta sexta-feira (19), que não renovou seu contrato após o clube propor uma redução de 70% em seu salário para a próxima temporada. Diferente da alegria e das lágrimas após a conquista nacional, o sentimento agora é de decepção.

Recomendado para você

Sofia Madeira está na listas de melhores da ginástica rítmica, além de fazer parte do conjunto concorrendo na categoria popular 'Atleta da Torcida'

Capixaba compete no Prêmio Brasil Olímpico desta quinta-feira (11)

O capixaba voltou a jogar com Renato no segundo semestre deste ano e oficializou a dupla para a próxima temporada

André Stein anuncia parceria para 2026 após afastamento das quadras

A lista oficial dos clubes que irão disputar a Divisão de Acesso ao NBB sai no dia 15 de dezembro

Cetaf envia documentação e aguarda sinal verde para disputar a Liga Ouro 2026

"Quando voltei ao Brasil, meu pensamento era encerrar a carreira no Flamengo. Ao final da temporada, falei da vontade de ficar na Gávea. Mas a vontade tinha que ser do clube também. Meu salário não era um ‘salário NBA’, estava nos padrões do Brasil, mas uma proposta como essa é mais um ‘convite para sair’. Na semana passada, ofereceram isso."

Aspas de citação

Sem conversa ou negociação, essa semana encerraram o assunto. Faltou respeito, faltou consideração

Anderson Varejão - jogador capixaba
Aspas de citação

Em um ano e meio na Gávea, foram três títulos (NBB, Copa Super 8 e Campeonato Carioca), a conquista da vaga para a Liga das Américas 2020, um jogo na pré-temporada 2018 da NBA contra o Orlando Magic e o prêmio de ‘MVP’ do Jogo das Estrelas 2018. A mágoa com a diretoria, no entanto, não apaga a gratidão e o respeito pela torcida, além das boas e inúmeras histórias vividas com os companheiros de equipe.

> Capixabas Anderson Varejão e Didi convocados para seleção de basquete

"Foi tudo muito intenso, foi realmente especial. Formamos um time muito bom e com uma amizade forte dentro e fora de quadra, isso foi fundamental para que a gente conquistasse todos esses títulos. Sempre deixei o meu máximo em cada jogo, jogando com intensidade e no meu limite. Essa é a maneira que tenho de retribuir o carinho da torcida, que me abraçou desde o primeiro dia no Rio de Janeiro. Fiquei chateado pela maneira como acaba a minha passagem pelo Flamengo. Faltou respeito. Mas, infelizmente, é assim que as coisas são."

Sobre futuro, o pivô ainda não tem nada definido. Apesar de ter recebido algumas sondagens de equipes do Brasil e da Europa, Anderson está focado na preparação para a Copa do Mundo FIBA China 2019, que acontece entre os dias 31 de agosto e 15 de setembro. A Seleção Brasileira está no Grupo F ao lado de Grécia, Montenegro e Nova Zelândia, com sede em Nanjing, e o grupo se apresenta no dia 25, em Anápolis (GO).

> Basquete: destaque na Summer League, Didi vive expectativa pelo Mundial

"Agora estou 100% concentrado na seleção brasileira, em fazer o meu melhor e ajudar a equipe a fazer uma boa campanha no Mundial. Temos um grupo de qualidade, que mescla experiência e juventude, jogadores com bastante rodagem e jovens com uma boa bagagem também. Temos tempo para uma boa preparação e chegar bem na China."

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Flamengo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais