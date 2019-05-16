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Será o fim?

Anderson Silva cogita aposentadoria após lesão e derrota no UFC Rio

Dias após dizer que iria 'até o fim', Spider' usa rede social para falar sobre lesões e dores nos últimos anos; veja a postagem do brasileiro

Publicado em 

16 mai 2019 às 17:57

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 17:57

Derrotado por Jared Cannonier no último sábado (11), no UFC 237, ao receber um chute no joelho e ter sentido uma lesão no local, Anderson Silva vive um misto de sentimentos. Pouco depois de sua luta, realizada no Rio de Janeiro, o brasileiro utilizou suas redes sociais para tranquilizar os fãs e, em clima de otimismo, chegou a dizer eu iria "até o fim".
Anderson Silva em luta contra Jared Cannonier Crédito: Buda Mendes/Zuffa LLC/UFC Divulgação
No entanto, na última quarta-feira (15), novamente em sua conta oficial, o "Spider" mudou o tom de sua mensagem. Em nova mensagem, Anderson, atualmente com 44 anos, revelou a incerteza de parar ou continuar sua carreira no MMA, citando questões como lesões e dores, problemas que atrapalharam a carreira do lutador nos últimos anos.
"Parar ou continuar? (…) Nesses quatro dias, após mais uma missão que não foi bem sucedida, estou me questionando se ainda devo ou não continuar treinando, me dedicando, superando lesões, dores etc. Me pergunto sempre: ‘Será que o amor que sinto pelo meu esporte não está consumindo minha mente e meu corpo a ponto de não poder mais continuar?’ Enfim, tudo o que sempre fiz foi ser um bom soldado no meu campo de batalha, o mais bem treinado, o mais disciplinado e pronto para morrer pela minha missão, pois meu amor ao meu trabalho sempre falou e fala mais alto", escreveu em parte do texto.
Confira a postagem do lutador na íntegra:

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