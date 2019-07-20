Em Vila Velha

Anchieta goleia e avança com a melhor campanha no Estadual de Areia

Com um acachapante 10 a 2, a equipe do Sul do Estado passou co a melhor campanha da 1ª fase

O Anchieta precisava de pouco. Quase nada. Bastava uma vitória magra sobre o União, ainda zerado na tabela, na noite desta sexta-feira (19), para carimbar a classificação às semifinais do Campeonato Capixaba de Futebol de Areia. Mas diga isso para Tamara, Thais e companhia. Em ritmo de treino, o time não teve problema para amassar os rivais e vencer por 10 a 2 na Arena da Praia da Costa, em Vila Velha. O resultado classificou a equipe com a melhor campanha da primeira fase do torneio: são 14 gols marcados e 3 sofridos, em dois jogos.

As meninas do Anchieta não enfrentaram dificuldades para superar o União Crédito: Divulgação/FEBSES

A competição estadual volta para a categoria "feminino" na próxima quinta-feira (25), a partir das 18h. Classificado em primeiro do Grupo A, Anchieta vai encarar São Pedro, que ficou em segundo do B. O outro confronto de semifinal será entre Rio Branco, líder da Chave B, e Vila Velha, segundo da A. União e Vila Nova se despedem do campeonato sem somar pontos.

Com a bola em jogo, só deu Anchieta. Os gols da equipe do Sul do Espírito Santo foram marcados por Tamara (4), Thais (2), Jessica, Diessica, Taiane e Fernanda. Izabel e Nath diminuíram o placar para o União.

"É uma coisa até engraçado nós termos ido tão bem, não tivemos muito tempo de preparação, mas a união e a força de vontade que temos tem feito a diferença até aqui. A gente chegou até aqui com muito pé no chão, sem desmerecer ninguém e vamos manter isso até o final. O técnico Cerezo diz que nós precisamos nos ajudar em quadra e essa doação é que faz diferença", destacou Thais, que marcou duas vezes na partida.

Rio Branco 3 x 0 São Pedro

Classificado para as semifinais do Campeonato Capixaba de Futebol de Areia, o Rio Branco confirmou nesta sexta-feira (19) a liderança do Grupo B, após derrotar o atual campeão São Pedro por 3 a 0. Com a vitória, o Capa-Preta encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento e pega Vila Velha nas sêmis. Mesmo com o tropeço, São Pedro se classificou e encara Anchieta.

O Rio Branco também venceu na rodada do Estadual Crédito: Divulgação/FEBSES

O primeiro tempo foi de domínio total do Rio Branco. Logo aos 35 segundos de jogo, a equipe comandada por Bruno Malias abriu o placar com Andreia. Dez minutos depois, saiu o segundo, dos pés de Leticia Villar. São Pedro ainda criou algumas jogadas, mas sem sucesso nas finalizações.

Fechando o primeiro período com vantagem de 2 a 0, o Rio Branco voltou para a segunda parte querendo mais. Aos 8, Noele Bastos deixou o dela e ampliou a vantagem do Brancão: 3 a 0.

"Rio Branco e São Pedro é um clássico estadual, a gente vem jogando contra elas há 10 anos, nos conhecemos bem e tentamos neutralizar o que elas têm de melhor. Hoje tudo encaixou e o mérito é da equipe", pontuou a goleira Letícia Lopes, do Rio Branco.

Semifinais

Na próxima quinta-feira (25), às 18h, Rio Branco e Vila Velha fazem o primeiro confronto da semifinal do Capixaba de Futebol de Areia Feminino. Depois, às 20h30, é a vez de Anchieta e São Pedro brigarem por uma vaga na decisão.

