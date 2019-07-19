Praia da Costa

Anchieta e Vitória vencem e avançam no Estadual de Futebol de Areia

Brendo e Marquinhos garantiram o triunfo que colocou Anchieta na semifinal. Vitória massacra Rio Novo do Sul por 8 a 2

Anchieta x Santa Leopoldina pelo Estadual de Futebol de Areia Crédito: FEBSES/Divulgação

Anchieta manteve-se 100% no Campeonato Estadual de Futebol de Areia ao bater Santa Leopoldina, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (18), na Arena de Inverno da Praia da Costa, em Vila Velha. Brendo e Marquinhos marcaram os gols da equipe. Juninho Mascote descontou para o Santa.

Com dois triunfos no torneio, já que derrotou Marechal Floriano por 3 a 1 na estreia, Anchieta garantiu uma vaga na semifinal da competição. Já Santa Leopoldina joga a vida no domingo (21), contra Marechal, para tentar a classificação para a segunda fase.

Anchieta e Santa Leopoldina fizeram uma partida equilibrada e de muita marcação. Durante o 1º período as seleções procuraram se estudar e atuaram de maneira cautelosa. No começo da 2ª etapa, porém, Brendo abriu o placar para Anchieta aos 47 segundos. Depois, aos 10 minutos do 3º tempo, Marquinhos ampliou. No fim, Juninho Mascote descontou para o Santa.

Vitória x Rio Novo do Sul

Sob o comando de Maguinho, que marcou quatro gols, o Vitória não deu chances ao Rio Novo do Sul e goleou por 8 a 2. Os outros gols foram marcados por Felipe, Edylecir, Rodolpho e Erick, com Vinho e Bim descontando. O duelo foi válido pela Chave A da competição.

Vitória x Rio Novo do Sul pelo Estadual de Futebol de Areia Crédito: FEBSES/Divulgação

O Rio Novo até tentou uma pressão inicial, mas foi logo abafado pelo ataque avassalador do Vitória. O camisa 8 Maguinho estava inspirado e foi duas vezes às redes logo no 1º período, mas Everson diminuiu. Na 2ª parte, Felipe e Maguinho ampliaram a vantagem: 4 a 1.

O 3º terceiro tempo também foi de total domínio do Vitória, que marcou mais quatro tentos, com Edylecir, Rodolpho, Erick e novamente Maguinho. Bim ainda marcou para o Rio Novo no fim, mas já era tarde.

Situação das chaves

Pela Chave A, Vila Velha e Vitória entram em quadra no domingo (21), a partir das 9 horas, já classificados. O confronto vai decidir apenas quem avança na liderança do grupo. Isso porque Rio Novo do Sul não tem mais chances de classificação.

Anchieta, classificado com duas vitórias na Chave B, folga na última rodada da primeira fase e apenas espera para saber quem será seu adversário na semifinal, que sairá do duelo entre Vila Velha e Vitória. No grupo, Marechal Floriano e Santa Leopoldina fazem o confronto dos desesperados e quem vencer avança para a segunda fase.

