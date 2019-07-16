Vila Velha

Anchieta e Vila Velha vencem na estreia do Estadual de Futebol de Areia

As seleções voltam a jogar na próxima quinta-feira (18) com os seguintes jogos: Anchieta x Santa Leopoldina e Vitória x Rio Novo do Sul

Anchieta e Vila Velha saíram na frente na briga pela classificação para a segunda fase da 20ª edição do Campeonato Estadual de Futebol de Areia. As duas seleções ganharam em suas estreias, no último domingo (14), na Arena de Inverno da Praia da Costa, e lideram as chaves B e A, respectivamente.

No primeiro jogo do dia, que abriu o torneio para a categoria "masculino", Anchieta venceu Marechal Floriano por 3 a 1. O duelo foi válido pela Chave B da competição. Os gols de Anchieta foram marcados Rafael, Breno e Juninho Bebê. Lincoln fez o único tento de Marechal.

- Hoje não fizemos uma boa partida, não gostei da nossa atuação, esperávamos muito mais para a estreia e vamos precisar melhor para o próximo jogo. Estamos felizes pela vitória, mas poderíamos ter feito mais - disse Juninho Bebê.

Na segunda partida da rodada, em duelo válido pela Chave A, Vila Velha derrotou Rio Novo do Sul por 7 a 3. Délio, João Vitor, Estevão, Ralson (2), João Paulo e Bill balançaram as redes para Vila Velha. O Rio Novo marcou com Vinho, Pity e Ronaldo.

- Entramos desconcentrados no começo do jogo, mas depois começamos a encaixar nosso estilo e as jogadas foram saindo. No terceiro tempo, devido a nossa boa parte física, conseguimos sobressair. Temos que nos mantermos mais calmos para começarmos melhor o próximo jogo", falou Ralson Amâncio, fixo da equipe de Vila Velha.

Situação das seleções

As seleções voltam a jogar na próxima quinta-feira (18). Anchieta pega Santa Leopoldina, às 19h, e Vitória encara Rio Novo do Sul, na sequência. Os jogos do Campeonato Capixaba de Futebol de Areia são disputados na Arena de Inverno da Praia da Costa, em Vila Velha.

