Anchieta é campeão masculino e feminino no Estadual de Futebol de Areia

Equipes masculina e feminina vencem Vila Velha e Rio Branco, respectivamente, e celebram título estadual na Arena da Praia da Costa

Publicado em 29 de julho de 2019 às 14:21

 - Atualizado há 6 anos

Anchieta, campeão estadual de futebol de areia 2019 Crédito: FEBSES/Divulgação

No Campeonato Estadual de Futebol de Areia, Anchieta segue sem dar chances para ninguém. Em partidas equilibradas, os times masculino e feminino da cidade venceram Vila Velha e Rio Branco, respectivamente, e levantaram o título do torneio. As conquistas coroam campanhas perfeitas, já que os dois times venceram todos os jogos ao longo da competição. Os jogos foram realizados neste domingo (28), na Arena da Praia da Costa.

No masculino, Anchieta vinha de dois títulos consecutivos (2017 e 2018) e fez valer o favoritismo em quadra. Contudo, a seleção não teve vida fácil diante de um Vila Velha disposto a complicar. Após dois períodos de muito equilíbrio e de faltas fortes, com os goleiros se sobressaindo, o gol veio apenas aos 9 minutos do 3º período. Diego cobrou falta da entrada da área e deu o título ao Anchieta: 1 a 0.

Anchieta, campeão estadual de futebol de areia 2019 Crédito: FEBSES/Divulgação

"Foi um campeonato muito difícil. A final, como já esperávamos, foi muito truncada e com poucas possibilidades de gol. A gente no final teve uma oportunidade e consegui marcar o gol. Anchieta provou que é a capital do beach soccer, somos pentacampeões e mesmo com muita dificuldade nós conseguimos. Estou muito feliz por ter feito o gol e por ter ajudado", comentou o camisa 10 de Anchieta, Diego.

Feminino

Anchieta, campeão estadual de futebol de areia 2019 Crédito: FEBSES/Divulgação

No feminino, Anchieta buscou a conquista com mais tranquilidade diante do Rio Branco, porém, a equipe deslanchou apenas no 3º período. O placar foi 4 a 2 com gols de Andreia (contra), Fernanda, Tamara e Taiane. O Alvinegro descontou com dois tentos de Noele.

Artilheira do Estadual, com noves gols, e leita a melhor jogadora do campeonato, Tamara foi a grande estrela dentro de quadra.

"Graças a Deus conseguimos o título. A gente agradece muito a torcida que veio prestigiar. O nosso time foi garra desde o primeiro jogo, devido a falta de entrosamento, pelo pouco temos que tivemos para nos prepararmos, mas a vontade prevaleceu. Estou muito feliz", afirmou Tamara.

Anchieta, campeão estadual de futebol de areia 2019 Crédito: FEBSES/Divulgação

Premiações individuais

MASCULINO

Melhor goleiro: Gean Pietro (Anchieta)

Artilheiro: Maguinho (Vitória) - 9 gols

Melhor jogador: Brendo (Anchieta)

FEMININO

Melhor goleira: Monique (Anchieta)

Artilheira: Tamara (Anchieta) - 9 gols

Melhor jogadora: Tamara (Anchieta)

