Alison Santos bate novo recorde sul-americano dos 400 m com barreiras

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O brasileiro Alison Santos, do Pinheiros, quebrou novamente nesta sexta-feira o recorde sul-americano dos 400 m com barreiras durante a disputa da etapa de Doha da Liga Diamante, a segunda de 2021 do principal circuito de competições da World Athletics, no Estádio Internacional Khalifa, no Qatar.

Ele terminou a prova com a medalha de prata, com 47.57, superando a marca de 47.68, obtida no dia 9 de maio no Mt. Sac World Challenge, série ouro da WA, em Walnut, na Califórnia, Estados Unidos.

Em Doha, o norte-americano Rai Benjamin, nascido em Antigua & Barbuda, foi o campeão, com 47.38. Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, com 47.82, ficou em terceiro lugar.

Alison, conhecido no atletismo brasileiro como Piu, saiu muito bem, mas foi ultrapassado na penúltima barreira pelo norte-americano, líder do Ranking Mundial da WA, com 47.13.

- A gente mudou um pouco a estratégia de corrida e ele passou a primeira parte da prova mais rápido. Estava tentando fazer isso, mas tivemos uma viagem muito cansativa dos Estados Unidos para a Polônia e de volta para os Estados Unidos. Usamos a prova de Boston como um teste - disse o treinador Felipe de Siqueira, referindo-se aos 200 m com barreiras do Adidas-Boost Boston Games, vencidos pelo brasileiro, com 22.12, no domingo (23/5).

- Agora em Doha ele conseguiu fazer isso. Vamos ter algumas provas para melhorar o desempenho e ter a oportunidade de enfrentar os principais adversários da Olimpíada agora na Europa - completou o treinador.

Um dos grandes nomes do atletismo da América do Sul neste ano, o paulista de São Joaquim da Barra é uma esperança de bom resultado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com 20 anos – completa 21 no dia 3 de junho -, o campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima e finalista do Mundial de Doha, ambas competições realizadas em 2019, comemorou o resultado com seus adversários na pista.