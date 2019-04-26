Alison/Álvaro Filho e André Stein/George vão às oitavas na China

André Stein e George em Xiamen Crédito: FIVB/Divulgação

As duplas Alison/Álvaro Filho (ES/PB) e André Stein/George (ES/PB) avançaram às oitavas de final da etapa quatro estrelas de Xiamen (China), pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Os times superaram seus desafios pela repescagem na madrugada desta sexta-feira (horário de Brasília) – e seguem em busca de medalhas. Evandro/Bruno Schmdit (RJ/DF), Guto/Saymon (RJ/MS) e Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB) acabaram eliminados.

Alison e Álvaro Filho, que se uniram recentemente, entraram em quadra pela repescagem contra os suíços Mirco Gerson e Adrian Heidrich, vencendo por 2 sets a 0 (21/18, 21/19), em 41 minutos. Nas oitavas de final, a dupla encara os russos Stoyanovskiy/Krasilnikov. A partida acontece às 21h50 ainda desta sexta-feira. Álvaro comentou o início de trabalho e a vitória.

Alison em disputa em Xiamen Crédito: FIVB/Divulgação

“Foi uma grande partida, é difícil jogar com um vento forte como o que estava soprando. O saque e a defesa dos dois times são realmente fortes, o bloqueio também. Jogamos alguns pontos melhor do que eles, alguns momentos decisivos, e acho que isso foi a chave. Estou muito feliz por jogar com o Alison, aproveitando cada momento, aprendendo diariamente com ele. Acho que é o atleta mais profissional que conheci no vôlei”, declarou.

Quem também disputa a primeira etapa de Circuito Mundial junto é a parceria de André Stein e George. Eles superaram na repescagem os ucranianos Iaroslav Gordieiev e Sergiy Popov por 2 sets a 0 (21/18, 21/10), em 33 minutos de duração.

Nas oitavas de final, os adversários serão os medalhistas olímpicos e campeões mundiais de 2013, os holandeses Brouwer e Meeuwsen. A partida ocorre às 21h50 desta sexta-feira. André Stein comentou o bom começo de competição na China e a expectativa para o torneio.

“Estamos bastante felizes com nossa participação aqui na China. Viemos desde o classificatório, e notei que estamos evoluindo ao longo dos jogos. Nosso primeiro torneio no Circuito Mundial, mas já chegamos nas oitavas de final, após jogos bastante difíceis. Ainda não estamos satisfeitos com as oitavas de final, buscamos o primeiro lugar, pois sabemos que temos condições e competência para isso. Vamos jogo a jogo, estamos felizes, focados e com um entendimento muito bom dentro e fora de quadra”, disse.