Além da academia: fisiculturistas conciliam profissão e treino

Quezia Dornellas vai tentar o pentacampeonato estadual no Miss Bikini Crédito: Paulo Roberto Soares Nasimento

"Estou na esteira, podemos falar agora", disse a advogada Quezia Dornellas em uma tentativa de achar um espaço no seu dia para atender a reportagem do Gazeta Online. Quezia é advogada, professora e atleta da categoria Miss Bikini de fisiculturismo. Neste sábado (30) ela vai tentar o penta no Campeonato Estadual de Fisiculturismo e Fitness 2018 (Federação IFBB-ES), no Centro de Convenções, em Vitória, a partir das 14 horas. Seguindo a mesma linha da vida agitada, o advogado, empresário e atleta, Cássio Goes, se desdobra para dar conta da rotina que ele se propôs a ter, quando há um ano decidiu também ser fisiculturista.

Ambos precisam, além de muita força de vontade, ter bastante disciplina. Subir no palco de um campeonato em que se avalia corpo, desenvoltura, simpatia e beleza do candidato exige uma preparação árdua e integral. Em reta final de competição, eles não se permitem a deslizes e "cansaços" - os treinos apertam e a dieta é milimetricamente prescrita.

"Vou tentar, pela quinta vez, ser campeã do Miss Bikini. Tinha pensado em parar de competir por conta da minha rotina agitada, mas consegui muitos parceiros, patrocínios, a OAB paga minhas passagens, minha acomodação, e isso me ajuda a manter mais motivada. Eu tenho meus próprios clientes e faço meus próprios horários. Treino seis vezes ao dia, mas acredito que a mulher pode ser o que ela quiser e eu tenho conseguido me desdobrar", diz Quezia, que no dia do torneio sobe no palco com apenas 5% de gordura corporal e 55 quilos.

Cássio Goes, de 1,71 m, por outro lado, tem que comer. E muito. Mas assim como a advogada, tudo individualmente pensado pelo seu nutricionista. Por dia, Cássio come cerca de 30 ovos. Em todas as refeições as proteínas e carboidratos precisam ser muito equilibradas para que ele mantenha sua massa muscular e não ultrapasse o limite máximo de peso permitido.

"Utilizo ovo em quase todas as refeições. Não são todos os ovos que eu como com as gemas. Alguns são só as claras. Por semana, eu compro 360 ovos, que já deixo encomendado com um vendedor. É muita coisa, mas já teve época em que eu comia mais de 40 por dia. Em período de preparação para campeonato, como nesses últimos dias, eu vou à academia duas vezes por dia. Então tenho que acordar às 4h30, tomar meu café, para às 6h começar a malhar. E à noite, quando não tenho pós-graduação, volto para fazer um treino aeróbico", detalha o competidor.

Aos 25 anos, Cássio participou como estreante no início do ano. Agora ele vai competir na categoria Bodybuilding sênior 75kg. A mudança na rotina de treinos na academia do advogado e empresário não foi tão drástica porque ele sempre gostou de musculação. Foi preciso ter mais atenção para que a quantidade de músculos não ultrapassasse ao permitido na sua categoria.

"Eu sempre gostei de malhar e foi exatamente por isso que me interessei pela competição. Mas, por ter facilidade em ganhar músculos, eu tive que fazer mais aeróbicos e reduzir a ingestão de proteínas para conseguir perder 20 quilos e me encaixar na categoria. Claro que quando não estou em época de competição minha alimentação não fica tão regrada. Como coisas que gosto também, me permito", relata.

Quezia, que ano passado ficou no TOP 4 do Campeonato Brasileiro e este ano participará novamente da competição, tem uma alimentação dita lowcarb, que é composta por pouco carboidrato, gorduras boas, proteínas e verduras. Ela também é adepta do jejum intermitente e garante que seu corpo já está adaptado a este tipo de nutrição.

"Meu estilo de alimentação é baseado em comida de verdade. Como quando tenho fome real e até a minha saciedade. Como minha alimentação é rica em proteínas e gordura, tenho muita saciedade. Faço basicamente 2 refeições por dia praticamente. Sou adepta do jejum intermitente. Daí quando faço um de 24h é apenas uma refeição. Claro, estou amparada por uma equipe com nutricionista, médico, faço regularmente exames e está tudo certo. Bikini Fitness é uma modelo de passarela que treina, então ela precisa ser magra, uma musculatura mais sutil, é tônus muscular e não definição muscular", destaca a advogada, de 30 anos.