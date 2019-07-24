Ala capixaba Eddy faz ação social com moradores de rua em São Paulo

Publicado em 24 de julho de 2019 às 17:22
- Atualizado há 6 anos
O capixaba Eddy, ala do Paulistano, tirou a noite de terça-feira para fazer o bem. Em uma rede social, o jogador de basquete registrou uma ação social onde ele doou alimentos e cobertores a moradores de rua, em São Paulo. Além do atleta, participaram da ação o jornalista Ricardo Bulgarelli, comentarista de basquete, e o pivô Maique Tavares.
"Ontem participei de uma ação muito legal chamada Sopa da Madrugada, iniciativa do @capdobem. Foi uma satisfação imensa poder sair de casa e ajudar pessoas necessitadas com alimentos, cobertores e até simples conversas. É importante demais fazer parte desse momento de solidariedade com moradores de rua. Me orgulho bastante de fazer parte de um clube que tem essa visão social. É a quinta vez que participo e pretendo estar outras vezes", escreveu o jogador no Instagram.
Veja a publicação:
Eddy é o primeiro capixaba a conquistar um título do Novo Basquete Brasil (NBB). Ele foi campeão da principal competição do basquete brasileiro na temporada 2017/2018, pelo Paulistano. Ainda no mesmo ano, Eddy conquistou o Campeonato Paulista.
