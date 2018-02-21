É seleção! Goleiro capixaba Mão é convocado para a Copa América

Invicto há 51 partidas, o Brasil tem mais um compromisso importante na temporada. Depois de abrir o ano conquistando o título do Desafio Internacional, vencendo a Suíça, nas areias de Santos (SP), a Seleção Brasileira está convocada pelo técnico Gilberto Costa para a disputa da Copa América, competição que será disputada entre os dias 3 e 10 de março, no Boulevard da Ásia, distrito próximo de Lima (capital do Peru). Atual pentacampeão invicta da Copa do Mundo FIFA (2017-2009-2008-2007-2006), o Brasil vai em busca do 12º título do torneio, com uma baixa (Bruno Xavier, lesionado) e um retorno (Rodrigo) no grupo que tem sido a base das últimas convocações. A última competição do atacante do Botafogo pelo Brasil foi em novembro, em Dubai.

Mão, goleiro capixaba da seleção de futebol de areia Crédito: Divulgação

"Tive uma torção forte no pé direito, que me fez ficar longe da bola por dois meses. Estou vindo da disputa de uma competição de clubes, me sentindo bem, ainda me recuperando e feliz por estar de volta. A Copa América é sempre uma competição de nível muito alto, bem disputada e temos uma chave dura pela frente, e precisamos chegar bem preparados. O Brasil vem em uma boa sequência e esses dias de treinamento antes da viagem vão ser importantes para fazermos ajustes", afirmou Rodrigo, eleito Melhor Jogador da Copa Intercontinental, nos Emirados Árabes, em novembro.

A Seleção Brasileira se apresenta nesta sexta-feira, dia 23, para os treinos no CT da CBSB (Leme, zona Sul do Rio) visando a disputa do torneio.

Cabeça de chave do Grupo B, a Seleção Brasileira vai enfrentar Paraguai, Chile, Argentina e Colômbia. O Peru, anfitrião do campeonato, terá Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador como rivais. O Brasil busca o 12º título (campeão em 16/14/13/12/03/99/98/97/96/95/94). Sob o comando de Gilberto, o Brasil disputou 12 competições e está invicto com 12 títulos: Desafio Internacional 2018 (Santos-SP), Grand Prix Internacional 2017 (Quanzhou-China), Copa Intercontinental 2017 (Dubai-Emirados Árabes), Liga Sul-Americana Zona Norte 2017 (Lima-Peru), Copa do Mundo 2017 (Nassau-Bahamas), Mundialito de Portugal (Cascais-2017), Eliminatórias Conmebol 2017 (Assunção-Paraguai), Copa América 2016 (Santos-SP), Copa Intercontinental 2016 (Dubai-Emirados Árabes), Mundialito Brasil 2016 (Santos-SP), Mundialito Cascais 2016 (Cascais-Portugal) e Sul-Americano 2016 (Vitória-ES).

Abaixo a relação de convocados

Goleiros - Mão (Sampaio Corrêa-MA) e Rafael Padilha (Vasco da Gama-RJ)

Defensores - Filipe (Novator-Rússia), Fernando DDI (Corinthians-SP), Luquinhas (Vasco da Gama-RJ), Antônio (Vasco da Gama-RJ) e Rafinha Amorim (Vasco da Gama-RJ)