Saiba como limpar de forma eficiente pisos e estofados

É importante manter uma rotina de limpeza para conservar os pisos de forma adequada Crédito: Freepik

Para manter a casa aconchegante, a limpeza torna-se indispensável na rotina dos moradores. Alguns cuidados com a higienização dos pisos e dos estofados devem ser considerados, como a periodicidade da manutenção, que varia conforme cada tipo de material, além da seleção ideal dos produtos a serem aplicados. Tudo isso deve ser levado em conta, tendo em vista que influencia diretamente na durabilidade das peças.

Atualmente, as cerâmicas, os porcelanatos e os vinílicos estão na lista dos pisos mais procurados para colocar na casa. A procura por alternativas de madeira ou de pedras naturais também é alta. Porém, surge a dúvida de como limpá-los adequadamente com demasiada frequência. A melhor saída é ficar de olho nas características de cada um antes de montar a rotina de limpeza dos ambientes.

Cerâmicas e porcelanatos podem ser aplicados na área externa e podem ser lavados, algo que não é possível nos madeirados, por exemplo. Os vinílicos colados também podem ser lavados, mas não pode deixar água acumulada por muito tempo, pois leva ao descolamento das placas e réguas, explica a arquiteta Juliana Fabrizzi.

Segundo ela, um dos erros mais cometidos é não seguir as orientações dos fabricantes. É comum vermos a aplicação de produtos químicos em busca do brilho perfeito, mas podem manchar ou danificar o piso permanentemente. Outro erro comum é não saber se o piso é lavável ou não. É o caso dos pisos de madeira natural ou laminados, que não podem ser lavados de jeito nenhum, pois a umidade estufa e apodrece as réguas, acrescenta.

Outro vacilo comum é utilizar produtos que não precisam de esfregação, que prometem limpeza intensa, indica Fernando Gabardo, coordenador de assistência técnica da Roca Brasil. Normalmente eles são mais agressivos e podem promover ataque químico ao produto, vindo a danificar as superfícies esmaltadas ou polidas, deixando-as mais suscetíveis a manchas, comenta.

Detergentes específicos, que removem com facilidade a sujeira, devem ser aplicados nos pisos cerâmicos antiderrapante, esmaltado, não esmaltado e porcelanato. Nas higienizações específicas, pode-se utilizar água sanitária ou desinfetante diluídos em água para auxiliar na remoção de bactérias e outros micro-organismos, sugere Anderson Patricio Eziquiel, coordenador de garantia da qualidade da empresa Eliane Revestimentos.

TECNOLOGIA

Hoje, a tecnologia dos pisos vinílicos permite que haja facilidade de limpeza e de conservação, segundo o gerente de assistência técnica da Tarkett, William Silva. Podem ser lavados, desde que a água seja recolhida imediatamente. À exceção para os que têm sistema clique. A regra é lavar, enxaguar e secar. É importante diluir o detergente neutro em água limpa, na proporção recomendada pelo fabricante. Em seguida, é só aplicar em todo o piso, esfregando a superfície com a vassoura. O próximo passo é enxaguar com o rodo e secar com um pano limpo, recomenda.

Em relação aos pisos de madeira, incluindo tacos ou taboa corrida, é importante ficar de olho nos produtos a serem utilizados para não danificá-los. É fundamental remover toda a sujeira com vassoura de pelos, mop-giratório ou aspirador e preparar uma solução fraca de detergente neutro em água. Vale passar um pano ou rodo de esponja umedecido, não totalmente molhado, orienta Sâmia Rossin de Souza, diretora comercial da Akafloor.

Para retirar vírus e bactérias das superfícies, o detergente pode ser um importante aliado. É melhor escolher o detergente com o PH neutro. Diluído em água e com um pano bem torcido, ele pode ser utilizado na limpeza de pisos laminados. Com alto poder de desinfecção, o álcool com a concentração a 70% é um produto de fácil utilização e apresenta evaporação rápida. É um excelente aliado na limpeza dos pisos laminados, aconselha Flávia Athayde Vibiano, gerente de marketing e serviços da Eucatex.

Já na limpeza de superfícies de granito, a empresa Guidoni recomenda o uso de água corrente em pisos e fachadas com aplicação de rochas ornamentais. Para remover manchas mais resistentes, é possível usar apenas o detergente neutro. Em outras situações, a alternativa mais viável é usar os produtos de limpeza específicos, indicados pelo fornecedor.

SOFÁS

Com a finalidade de aumentar a vida útil dos estofados, Gisele Leal, proprietária da Sierra Móveis Gabriel, recomenda aspirá-los ou passar um pano levemente umedecido com água uma vez por semana. Nos sofás de tecidos, dá para aplicar também um pouco de detergente neutro numa escova de cerdas macias. Nos modelos de couro ou corino, a limpeza diária deve ser feita com um espanador ou uma flanela bem macia para não riscar ou manchar a superfície. Uma hidratação pode ser feita trimestralmente, de preferência com uma empresa especializada, aponta.

Para evitar que líquidos e sujeiras penetrem no sofá, especialistas indicam a impermeabilização da mobília Crédito: Freepik

Outra recomendação da profissional é nunca usar produtos químicos ou abrasivos, como cloro, alvejantes ou limpadores multiuso, já que eles podem desgastar as fibras com o tempo. E, para evitar que líquidos e sujeiras penetrem no tecido, uma técnica bastante indicada é a impermeabilização. É possível encontrar alguns impermeabilizantes em lojas especializadas e de materiais de construção para uso caseiro. As impermeabilizações profissionais duram até três anos, se contar com a manutenção preventiva, finaliza Gisele.

7 DICAS DE COMO LIMPAR O PISO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum, vero Lorem, ipsum dolor. Recolha a poeira e a sujeira acumuladas no chão com uma vassoura de cerdas macias. Não jogue qualquer produto de limpeza no chão. Verifique as instruções dos fabricantes de cada piso e evite contratempos. Saiba que os pisos de madeira, granito e cerâmica precisam de um cuidado especial. Nos revestimentos de porcelanato e granito, a solução de água com detergente neutro e o sabão branco são oportunos. O aspirador é ideal para passar nos carpetes. E, em alguns casos, vale usar um pano úmido bem torcido, para retirar as manchas. Antes de limpar os pisos de madeira, varra bem para tirar a sujeira grossa. E, dependendo do estado do piso, depois passe uma cera. Na maioria dos pisos, a solução com água e detergente neutro cai bem. Para prepará-la, basta colocar uma colher de sopa de detergente em um recipiente com cinco litros de água. Depois, é só aplicar no piso com o auxílio de um pano macio.