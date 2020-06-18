Saiba como escolher o vidro ideal para sua casa ou apartamento

Vidro insulado

Em vitrines, muros, portas, divisórias, fachadas, janelas em qualquer pavimento instaladas acima de 1,10m do chão. Em todos os casos deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu perímetro.

Vitrines, muros, portas e divisórias acima ou abaixo de 1,10m do chão. Janelas do térreo ou em ambientes internos com vidros abaixo de 1,10m do chão e em qualquer pavimento acima de 1,10m do chão. Também pode ser usado em fachadas no pavimento térreo com desnível menor que 1,5m ou totalmente plano e instalado acima da cota de 1,10m do piso. Esse tipo ainda pode ser utilizado para boxe de banheiro com película de segurança opcional e envidraçamento de sacada.

Todas as portas, divisórias, vitrines, muros de vidro, janelas, fachadas, coberturas, claraboias, marquises, fachadas inclinadas, guarda-corpos inclinados, vidros inclinados, boxe de banheiro, envidraçamento de sacadas, pisos, degraus, visores de piscinas, aquários, estruturas de vidro, vidros para retardar ações de arrombamento e até fechamentos em que precisa de resistência ao fogo. Nesse último, a camada intermediária deve ser uma específica resistente ao fogo.

Todas as portas, divisórias, vitrines, muros de vidro, janelas, fachadas, coberturas, claraboias, marquises, fachadas inclinadas, guarda-corpos inclinados, vidros inclinados e fechamentos em que precisa de resistência ao fogo.