Saiba como declarar a compra ou venda de um imóvel no Imposto de Renda

Se você comprou ou vendeu um imóvel em 2021, é necessário fazer a declaração do mesmo no IR 2022 Crédito: Freepik

Declarar compra ou venda de um imóvel pode ser algo simples, quando se sabe quais informações fornecer para o aplicativo do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 (IRPF 2022). Do contrário, informações erradas ou desencontradas por falta de conhecimento podem levar o contribuinte para a malha fina. E para ajudar a sanar algumas das principais dúvidas, Imóveis & Cia ouviu especialistas sobre os cuidados na hora de declarar o imóvel no Imposto de Renda.

A primeira coisa a ter atenção é sobre o ano-exercício da declaração: se você comprou ou vendeu um imóvel em 2021, é necessário fazer a declaração do mesmo no IR 2022. Isso vale tanto para imóveis comprados à vista quanto parcelados ou financiados, segundo o advogado e vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Gilmar Custódio.

“Quem adquiriu um imóvel deve declarar como foi feita essa compra: se usou recursos próprios, se foi parcelado, financiado. Tudo isso tem de ser discriminado, incluindo, claro, o valor de compra e venda que está no contrato de compra, além de informações do imóvel, como endereço, matrícula e os dados do vendedor. Declarar quem tem um bem é uma obrigação legal”, diz.

Por outro lado, é importante criar um histórico de valorização desse imóvel, já que a Receita Federal não aceita valorização do imóvel que não tenha como comprovar. Isso pode ser feito por meio de notas fiscais de melhorias, como serviço de um arquiteto, engenheiro ou designer, compra de materiais de construção para a obra e assim por diante, que devem ser fornecidos para justificar a valorização do imóvel no futuro.

“Todas as benfeitorias que o declarante fizer no período devem ser informadas no formulário do Imposto de Renda, como reformas com notas fiscais, pois isso irá acrescentar valor ao imóvel”, atenta Custódio.

VENDA E LUCRO IMOBILIÁRIO

Independente de qualquer forma de pagamento do imóvel, é preciso fornecer as informações relativas à transação à Receita Federal Crédito: Freepik

Isso vale tanto para o imóvel residencial quanto para o comercial. Outro aspecto que vale para todos os tipos de imóveis é relacionado à venda. Invariavelmente, quando se vende um imóvel, há um lucro imobiliário por conta da valorização daquele bem e esse lucro deve ser informado à receita até setembro do ano em que foi feita a venda, por meio do Programa Ganhos de Capital ou GCAP. O programa está disponível no site da Receita Federal para download

A única exceção vale para imóveis residenciais de até R$ 440 mil, desde que este seja o único imóvel do declarante, explica a contadora e diretora do Gestão Super Simples, Patricia Domingos. “O contribuinte não paga imposto ao declarar a compra de um imóvel, mas quando é feita a venda, é preciso observar isso, lembrando que a isenção de pagar o tributo de Ganhos de Capital só é válida para imóveis residenciais”, diz.

Outro detalhe com relação a esse tributo é que se o valor da venda do imóvel for usado para comprar outro novo, em até 180 dias, não será preciso pagar o imposto, afirma o vice-presidente da Ademi-ES, Gilmar Custódio. “Mas se passaram seis meses e não houve a compra de um novo imóvel, é preciso pagar o imposto corrigido”, atenta.

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