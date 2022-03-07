Jovens brasileiros voltam a sonhar com a casa própria, diz pesquisa

Praia Boulevard

Características: o condomínio-clube terá um total de 432 unidades em torres de quatro andares, todos com elevador, opções de apartamentos de dois e três quartos, quintal privativo, suíte, escritório e depósito. Localização: Bicanga, Serra. Valor: a partir de R$ 166.234,58. Realização: Morar Construtora.

Características: opções de três quartos (sendo um de serviço) e dois quartos com ou sem suíte. Entre os diferencias, as unidades possuem quintal privativo, home office, cozinha integrada com a sala, lavabo, entre outros. Localização: Barcelona, Serra. Valor: a partir de R$ 172.719,25. Realização: Morar Construtora.

Características: unidades de dois quartos, com varanda, com e sem suíte. Edifícios com garagem coberta, amplo lazer, segurança e apartamentos entregues com piso cerâmicos em todos os ambientes. Localização: Santa Inês, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 260.767,13. Realização: De Martin Construtora.

Características: Pronto para morar, as unidades variam entre coberturas duplex, studio, dois quartos com suíte e três quartos com suíte. Os apartamentos tem infraestrutura para instalação de automação, iluminação inteligente, área de lazer com piscina e muito mais. Localização: Enseada do Suá, Vitória. Valor: A partir de R$ 495.000. Realização: Opportunity – Fundo de Investimento Imobiliário

Características: unidades de dois quartos e dois quartos com suíte; opção de varanda ou quintal no térreo. Edifícios com garagem coberta, amplo lazer, segurança e apartamentos entregues com piso cerâmicos em todos os ambientes. Localização: Jardim Limoeiro, Serra. Valor: a partir de R$ 199.280. Realização: De Martin Construtora.

Características: com unidades de um quarto e espaço multiuso até três quartos com suíte, terraço e spa, o empreendimento também conta com beach point, self store, lavanderia, corworking e entre outros. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 339.900. Realização: Kemp Engenharia.

Características: localizado próximo ao terminal de Campo Grande, em Cariacica, o empreendimento oferece opções de dois e três quartos com facilidade de pagamento e plantas com tamanhos variados. O lazer inclui piscina, churrasqueiras, área kids, quadras e bicicletário. Localização: Morada de Santa Fé, Cariacica. Valor: a partir de R$ 210.000. Realização: Construtora Épura

Características: apartamento garden com três quartos com suíte, com metragem diferenciada e duas vagas de garagem. A área de lazer inclui piscina adulto e infantil com solarium, sauna, salão de festas, gourmet, churrasqueira com pizza bar, coworking, fitness e playground. Localização: Jardim da Penha, Vitória. Valor: a partir de R$ 1.215.040. Realização: Argo.

Características: apartamentos de dois quartos com suíte e até duas vagas de garagem. A área de lazer inclui churrasqueira, spa, espaço brasa, quadra poliesportiva, praça, playground, salão de festas, home office, espaço gourmet, fitness, piscinas adulto e infantil, deque molhado e sauna (com acesso à piscina). Localização: Praia da Costa, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 626.290. Realização: Argo Construtora.