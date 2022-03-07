Jovens brasileiros voltam a sonhar com a casa própria, diz pesquisa

Se antes o sonho da casa própria era “cringe”, hoje financiar um imóvel voltou a ser moda entre os mais jovens. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa realizada pela startup QuintoAndar e o instituto DataFolha. De acordo com o levantamento, 91% dos brasileiros entre 21 a 24 anos sonham em ter uma casa própria. O índice foi o maior entre todas as faixas etárias entrevistadas.
“Essa é a mais nova realidade no segmento econômico. O público comprador dos empreendimentos do programa Casa Verde e Amarela é predominantemente jovem. Principalmente, por ser o primeiro imóvel”, afirma o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes.
Segundo ele, a demanda é alta para as unidades de dois quartos, localizadas nos municípios de Vila Velha, em Itaparica, e na Serra. Isso acontece devido ao preço do metro quadrado estar dentro de um valor que esse público consegue comprar.
Como foi o caso da assistente de customer experience Marcielly dos Santos, de 21 anos. Ela deu entrada no financiamento de um apartamento em Bicanga, na Serra, junto do namorado. Apesar do processo de compra já ter dado certo, eles afirmam que a ficha ainda não caiu e não veem a hora de iniciar a mudança.
“Estamos bem ansiosos para começar as obras. Todo mundo ficou bem feliz porque é uma conquista muito grande. Antes, estávamos pagando um consórcio, porém queríamos algo mais imediato. As chaves serão entregues em dezembro do próximo ano e a sensação é quase indescritível”, relata Marcielly.
POR ONDE COMEÇAR
Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), Aurélio Cápua Dallapicula, essa ideia de consórcio pode ser uma boa alternativa no lugar de um financiamento. Entretanto, em ambos os casos é recomendado procurar por um bom corretor, já que os processos envolvem muita documentação.
Além disso, o presidente do Creci-ES defende a ideia de que a casa própria é um investimento e mesmo com o aumento da taxa Selic, o valor atual ainda está bem abaixo do que já foi praticado no mercado.
“Os jovens que, atualmente, entendem isso irão se dar bem. Mesmo com a inflação e o desgaste, quando você adquire um imóvel ele tende a valorizar, além da segurança do dinheiro empregado. Não é um bem vulnerável”, pontua Dallapícula.
Quem está procurando por um imóvel ou pretende se organizar para financiar a casa própria, o presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, dá algumas dicas. Segundo ele, vale a pena prestar atenção na localização e nos serviços disponíveis ao redor do empreendimento.
“O primeiro passo é ter um planejamento de aquisição. Depois é preciso pesquisar e escolher a região mais adequada e pesquisar o histórico da incorporadora ou construtora. Antes de fechar qualquer contrato, também é interessante fazer simulações de crédito imobiliário”, recomenda Fontes.
CONFIRA ALGUNS EMPREENDIMENTOS NO ESPÍRITO SANTO
Para quem ficou interessado e, assim como Marcielly, pretende dar entrada no financiamento da casa própria, separamos alguns empreendimentos no Espírito Santo destinados ao público mais jovem. Confira:
Praia Boulevard
Características: o condomínio-clube terá um total de 432 unidades em torres de quatro andares, todos com elevador, opções de apartamentos de dois e três quartos, quintal privativo, suíte, escritório e depósito. Localização: Bicanga, Serra. Valor: a partir de R$ 166.234,58. Realização: Morar Construtora.
Características: opções de três quartos (sendo um de serviço) e dois quartos com ou sem suíte. Entre os diferencias, as unidades possuem quintal privativo, home office, cozinha integrada com a sala, lavabo, entre outros. Localização: Barcelona, Serra. Valor: a partir de R$ 172.719,25. Realização: Morar Construtora.
Características: unidades de dois quartos, com varanda, com e sem suíte. Edifícios com garagem coberta, amplo lazer, segurança e apartamentos entregues com piso cerâmicos em todos os ambientes. Localização: Santa Inês, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 260.767,13. Realização: De Martin Construtora.
Características: Pronto para morar, as unidades variam entre coberturas duplex, studio, dois quartos com suíte e três quartos com suíte. Os apartamentos tem infraestrutura para instalação de automação, iluminação inteligente, área de lazer com piscina e muito mais. Localização: Enseada do Suá, Vitória. Valor: A partir de R$ 495.000. Realização: Opportunity – Fundo de Investimento Imobiliário
Características: unidades de dois quartos e dois quartos com suíte; opção de varanda ou quintal no térreo. Edifícios com garagem coberta, amplo lazer, segurança e apartamentos entregues com piso cerâmicos em todos os ambientes. Localização: Jardim Limoeiro, Serra. Valor: a partir de R$ 199.280. Realização: De Martin Construtora.
Características: com unidades de um quarto e espaço multiuso até três quartos com suíte, terraço e spa, o empreendimento também conta com beach point, self store, lavanderia, corworking e entre outros. Localização: Praia de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 339.900. Realização: Kemp Engenharia.
Características: localizado próximo ao terminal de Campo Grande, em Cariacica, o empreendimento oferece opções de dois e três quartos com facilidade de pagamento e plantas com tamanhos variados. O lazer inclui piscina, churrasqueiras, área kids, quadras e bicicletário. Localização: Morada de Santa Fé, Cariacica. Valor: a partir de R$ 210.000. Realização: Construtora Épura
Características: apartamento garden com três quartos com suíte, com metragem diferenciada e duas vagas de garagem. A área de lazer inclui piscina adulto e infantil com solarium, sauna, salão de festas, gourmet, churrasqueira com pizza bar, coworking, fitness e playground. Localização: Jardim da Penha, Vitória. Valor: a partir de R$ 1.215.040. Realização: Argo.
Características: apartamentos de dois quartos com suíte e até duas vagas de garagem. A área de lazer inclui churrasqueira, spa, espaço brasa, quadra poliesportiva, praça, playground, salão de festas, home office, espaço gourmet, fitness, piscinas adulto e infantil, deque molhado e sauna (com acesso à piscina). Localização: Praia da Costa, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 626.290. Realização: Argo Construtora.
Características: apartamentos de dois quartos com suíte e uma vaga de garagem. A área de lazer inclui praças das mães e da música, churrasqueiras, playground, quadra esportiva, praça gourmet, salão de festas, fitness, espaço gourmet, praça pet, piscinas adulto e infantil, deque e sauna com acesso à piscina. Localização: Jockey de Itaparica, Vila Velha. Valor: a partir de R$ 435.240. Realização: Argo Construtora.