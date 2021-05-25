Entenda como consórcio torna mais fácil a compra do imóvel sem juros

O consórcio, uma das modalidades que permite comprar a casa própria, tem crescido a cada ano Crédito: Freepik/Divulgação

O mercado está favorável para quem deseja comprar um imóvel. Seja o apartamento dos sonhos, uma casa no campo, na praia ou mesmo aumentar a que já tem. E uma das modalidades que tem atraído a atenção para a compra da casa própria é o consórcio. Somente no ano passado, o Sistema de Consórcios respondeu por 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2020, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).

O setor administrou R$ 289 bilhões de ativos em dezembro, 14,2% a mais que em 2019, conforme dados do Banco Central do Brasil. Além disso, foram disponibilizados R$ 52,64 bilhões em créditos no ano passado, 24,9% mais do que os R$ 42,16 bilhões disponibilizados em 2019. E a tendência de alta permanece, já que quase 800 mil cotas de consórcio foram vendidas no 1º trimestre deste ano.

Segundo o vice-presidente de negócios da Embracon, Luis Toscano, houve um crescimento de 14% no segmento de imóveis e as pessoas interessadas já vêm com a intenção de fazer um consórcio imobiliário. “O consórcio imobiliário é uma solução para um perfil de consumidor que sonha com a casa própria, mas não possui o valor da entrada e também não possui capacidade de crédito. É um sistema flexível, em que o consorciado decide o prazo de pagamento, a quantidade das parcelas e o valor da carta de crédito ”, afirma.

Com isso, mesmo quem não tem condições de oferecer uma entrada no financiamento de um imóvel pode optar por fazer um consórcio , basta se planejar. Por não ter juros como em um financiamento bancário, o consorciado também não precisa se preocupar com surpresas nas parcelas. Mesmo que, atualmente, as taxas de juros estejam num patamar bastante baixo, estas são suscetíveis à oscilação do mercado.

“Se a pessoa for organizada financeiramente, consegue saber quanto tem sobrando no orçamento para a parcela do consórcio. Ela consegue se planejar para a compra, controla o seu orçamento e ainda tem a possibilidade de mudar o valor do crédito durante o consórcio para adequar ao que deseja. E com a nova Lei do Consórcio, é possível, inclusive, usar o FGTS para quitar o consórcio ou dar um lance”, disse Toscano.

COMO FUNCIONA O CONSÓRCIO

O consórcio funciona como uma compra programada e realizada em grupo fechado, organizado e gerido por uma administradora, que precisa ter autorização do Banco Central para essa tarefa. O que torna isso uma opção segura, já que é possível checar junto ao próprio Banco Central a idoneidade da empresa e se ela está autorizada pelo órgão.

Por intermédio da administradora, o grupo constituído contribui mensalmente para arrecadar e juntar o valor necessário para a entrega do bem escolhido. A cada mês, um participante é sorteado e contemplado com uma carta de crédito para realizar essa compra. Essa dinâmica se repete todos os meses até que todos os consorciados, com seus pagamentos em dia, recebam a carta de crédito.

Uma das vantagens, com a carta de crédito nas mãos é o poder de barganha, já que o consorciado tem em mãos o valor integral para comprar uma casa nova, construída ou na planta, garantindo uma negociação mais favorável na hora de assinar o contrato. Lembrando que uma carta de consórcio imobiliário só pode ser usada para comprar um imóvel.