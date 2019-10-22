Oportunidade

Mês do Imóvel disponibiliza 3,5 mil unidades a partir de R$ 115 mil

Entidades do mercado realizam dois eventos para aquecer o mercado: o 3º Festival da Casa Própria e o Salão do Imóvel 4.0, com ofertas de norte a sul do ES

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 18:42 - Atualizado há 6 anos

Festival da Casa Própria será nos dias 26 e 27 de outubro, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Para quem está querendo terminar o ano de casa nova, entidades do mercado imobiliário capixaba oferecem opções de norte a sul do Espírito Santo durante o Mês do Imóvel. A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), a Caixa Econômica Federal e o Sindicato das Empresas da Construção Civil (Sinduscon-ES) se uniram para apresentar diferentes ofertas durante o 3º Festival da Casa Própria e o Salão do Imóvel 4.0.

Haverá, nos dois eventos, um total de 3,5 mil unidades disponíveis para compra. São opções de um a quatro quartos entre apartamentos, casas, salas comerciais e terrenos. Os expositores terão alternativas para todos os perfis, desde o Minha Casa Minha Vida, a partir de R$ 115 mil, até o segmento de alto luxo, custando R$ 2 milhões. A média de preço é de R$ 300 mil, e a maior oferta é de unidades de dois quartos.

As ações do Mês do Imóvel começam com o Festival da Casa Própria, que acontece sábado (26) e domingo (27), no piso L1 do Shopping Vila Velha. Já o Salão do Imóvel 4.0 será no fim de semana seguinte, no Clube dos Oficiais, em Jardim da Penha, Vitória. O evento ganhou esse nome devido a uma grande novidade: um portal com todas as unidades disponíveis para os interessados poderem avaliar antes mesmo do Salão. A intenção é que os compradores cheguem à feira apenas para finalizar a negociação. O portal www.seuimovel.com.vc estará disponível para o público a partir desta quarta-feira (23), até o dia 3 de novembro.

Financiamento aprovado na hora

Neste ano, a Caixa Econômica, patrocinadora dos dois eventos, também vai fechar o financiamento na hora. “Não queremos que as pessoas simplesmente visitem os eventos. Queremos que elas fechem negócio”, afirma Sandro Carlesso, presidente da Ademi-ES.

O banco aplicará taxas efetivas a partir de 7,5% a.a +TR, ou a partir de 2,95% a.a + IPCA. Além disso, para imóveis cuja produção foi operada pelo banco público, o financiamento pode ser de até 90% do bem.

Para Aristóteles Passos Costa Neto, vice-presidente do Sinduscon-ES, os eventos são as oportunidades perfeitas para quem quer comprar uma unidade pronta para morar. “Mesmo que tenha lançamentos, as construtoras fazem condições especiais para aquelas opções que já estão prontas.”

Economia favorável

Segundo as entidades, o Mês do Imóvel acontece em um momento favorável para o mercado imobiliário. Redução de taxas de juros e facilidade de crédito habitacional dão segurança para os empresários do setor e para os possíveis compradores. “Todos esses fatores contribuem para a tomada de decisão do cliente. Outro elemento favorável é a queda da inflação, ou seja, estamos vivenciando um período de deflação, além, é claro, dos bancos demonstrarem apetite para investir no mercado imobiliário com a concessão de crédito e financiamento”, acrescenta Carlesso.

O presidente da Ademi-ES destaca também que esses eventos são uma grande oportunidade de fazer um bom negócio. Para os próximos meses, o setor estima que haverá uma alta em torno de 20% a 30% no preço dos novos empreendimentos. “Os estoques já estão se reduzindo e, naturalmente, os lançamentos serão ofertados com um preço mais elevado. Por conta da crise, houve uma estagnação dos preços, mas agora o mercado vê perspectivas de melhora da economia.”

Expositores confirmados no Festival da Casa Própria

Kemp Engenharia, Morar Construtora, Javé Construtora, MRV Engenharia, Soliddo Construtora, Isla Imobiliária, Grand Construtora, Dux Corretores, De Martin Construtora, Incoopes, Chiabai Imóveis, Realize, D.A. Imóveis, CBL, De Castro Engenharia, Chiabai Premium, DR Engenharia, RMC Construções, Argo Construtora, Franscisco Rocha, Città Engenharia, GS Construtora, IC Construtora, Sólida Empreendimentos e Todeschini.

Expositores confirmados no Salão do Imóvel 4.0

De Martin Construtora, Empar Incorporações, Foccus Imóveis, Galwan Engenharia, Grand Construtora, Imobiliária Universal, Impacto Engenharia, Marco Condominal, Mazzini Gomes, Metron Engenharia, MGM Administração de Condomínios, MGV, Mivita Construtora, MRV Engenharia, Neto Imóveis, Pacífico Construções, Pinheiro de Sá, RDamázio Construtora, Sólida Empreendimentos, Unimov, Vitória Imóveis e VTO Polos Empresariais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta