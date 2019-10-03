Melhor alugar imóvel por temporada ou por contrato anual?

Guarapari é umas das cidades mais procuradas para aluguel por temporada no Estado Crédito: Marcelo Moryan

A dúvida sobre o período de locação costuma aparecer para os donos de imóveis. Antes de tomar qualquer decisão, vale considerar, principalmente, a localização das unidades, e analisar os prós e contras dos formatos de aluguel anuais e por temporada. Se elas ficarem perto de pontos turísticos ou em cidades litorâneas, pode ser que a temporada seja a melhor opção, pois há a chance de gerar maior lucro. Se a casa ou o apartamento estiver em bairros mais afastados, possivelmente, o contrato anual será a melhor saída.

Caso o proprietário não faça uso próprio do imóvel no intervalo de um ou mais anos, o contrato anual será mais vantajoso, indica Augusto César Andreão, diretor da Associação das Em- presas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES). “A locação de temporada permite que o dono defina os meses que fará uso do imóvel. Já a locação anual garante um valor locatício mensal pelo período contratual.”

ALTERNATIVAS

Segundo ele, os imóveis tradicionalmente ofertados para a temporada são aqueles que têm pouca procura por locação prolongada. “Em Guarapari, por exemplo, os proprietários encontram dificuldades para alugar imóveis de médio e grande porte para os moradores locais. Nesse caso, eles optam pela lo- cação de temporada.”

Sobre a demanda ocasionada pelo turismo, além do município citado, as cidades de Anchieta, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra também estão entre as mais buscadas. “Já na Grande Vitória, por conta da grande variedade de hotéis, o nicho é menor. Verifica-se a locação com essa finalidade em balneários de Serra, sobretudo Jacaraípe, além de Manguinhos", aponta o diretor da Ademi. O aluguel de curto período costuma ser sondado por corporações na Grande Vitória,que atuam dentro e fora do Estado, para abrigar executivos e profissionais. “Esse movimento acontece em menor escala na Região Metropolitana de Vitória, mas é bem usual em outras áreas do Estado, como Aracruz, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.”

NECESSIDADES

Quem adquire imóveis para temporada em regiões turísticas costuma pensar em alugá-los eventualmente para cobrir custos. A escolha final do estilo de contrato depende das necessidades dos locadores e locatários. “De modo geral, a motivação maior da compra é para uso próprio dos donos. O cliente não visa investir para ter re- torno financeiro com a locação. Ele aluga o imóvel para ter renda e ajudar no paga- mento das despesas do imóvel”, acrescenta Augusto.