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Endereço faz a diferença

Localização privilegiada do imóvel influencia na hora da escolha

Localização com oferta de comércio e serviços é fator decisivo na hora de comprar imóvel
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 15:56

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 15:56

Alexandra Ressurreição Guastti apostou em um apartamento do Villa do Mestre Residencial Clube em Jardim Limoeiro, na Serra
Alexandra Ressurreição Guastti apostou em um apartamento do Villa do Mestre Residencial Clube em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Ao adquirir um imóvel, muitos fatores são levados em consideração e um deles é a localização. Cada comprador tem suas necessidades, mas algumas elevam bairros ao status de privilegiados, como supermercados, farmácias, padarias e lojas a curto alcance.
E foi a localização que levou o casal Alexandra Guastti, que é capixaba, e Klaus Bellemann, alemão, a comprar uma unidade no Villa do Mestre Residencial Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra. Hoje na Alemanha, o casal comprou o imóvel na última viagem ao Estado.
Já tenho apartamento no bairro e morei aqui. É ótimo porque estamos perto de tudo, tem supermercado e várias lojas. Planejamos nos mudar em breve, conta Alexandra.
O Villa do Mestre Residencial Clube, da De Martin Construtora, fica em um dos bairros mais valorizados da Serra. Nossa expectativa é muito positiva. O condomínio fica próximo ao Centro de Laranjeiras, com acesso fácil à Avenida Norte Sul e amplocomércio e serviços, destaca a diretora de marketing da construtora, Aline De Martin.
Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), cita a vista para belezas naturais, segurança, escolas, hospitais e fácil acesso a serviços, como pontos cruciais para classificação de um bairro como privilegiado.
O processo de surgimento de um novo bairro é lento e, muitas vezes, movimentado pela falta de espaço. Um exemplo é Jardim Camburi, em Vitória, que foi palco de uma expansão imobiliária no final do século passado, atraiu incorporadoras e hoje é o mais populoso do Estado.
Com o crescimento da população, serviços foram chegando também, explica Carlesso.
Quanto a promessas de novas zonas privilegiadas, o presidente da Ademi-ES diz que, na Capital, Bento Ferreira e Jardim Camburi são duas das poucas áreas que ainda têm espaço para construir. Vila Velha e Serra têm mais espaço para criação de novos bairros e investimento nos que já existem, afirma.
O edifício Alice Madeira é lançamento em Jardim Camburi
O edifício Alice Madeira é lançamento em Jardim Camburi Crédito: CG Engenharia/divulgação

Opções

O Villa do Mestre Residencial Clube, lançamento da De Martin Construtora, possui um e dois quartos com e sem suíte, de até 50,17m², a partir de R$ 123 mil.
O Opportunity lança o The Gallery Art Residence, na Enseada do Suá, em Vitória, próximo à Terceira Ponte e shoppings, restaurantes, praças, consultórios médicos, entre outros. Os apartamentos medem até 259m² e custam a partir de R$ 900 mil.
Perto de supermercado, praça, escolas, farmácias, bares e restaurantes, a Mivita Construtora constrói o Inside Jardim da Penha, em Vitória, com dois quartos com suíte de até 101,50m², a partir de R$ 549 mil.
O Grupo Proeng lança o Vitoria Shore Proeng Home em Jardim da Penha. São apartamentos de um e dois quartos com suíte de até 122m², a partir de R$ 345 mil. A poucos metros da praia de Camburi, os moradores poderão usufruir de shopping, academia, supermercado tanto de Jardim da Penha quanto da Praia do Canto.
A Lorenge entregou o Spazio Moreira Lima em Bento Ferreira, também na Capital, com três quartos com suíte de até 104,64m², a partir de R$ 790 mil. É vizinho de bares, oficinas, farmácias, padarias, além da proximidade com a Enseada do Suá.
Já a CG Engenharia está lançando o Edifício Alice Madeira, em Jardim Camburi, Vitória. Localizado na quadra da praia, conta com dois e três quartos com suíte de até 217m². Os preços não foram divulgados.

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