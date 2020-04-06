Localização privilegiada do imóvel influencia na hora da escolha

Alexandra Ressurreição Guastti apostou em um apartamento do Villa do Mestre Residencial Clube em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Ao adquirir um imóvel, muitos fatores são levados em consideração e um deles é a localização. Cada comprador tem suas necessidades, mas algumas elevam bairros ao status de privilegiados, como supermercados, farmácias, padarias e lojas a curto alcance.

E foi a localização que levou o casal Alexandra Guastti, que é capixaba, e Klaus Bellemann, alemão, a comprar uma unidade no Villa do Mestre Residencial Clube, em Jardim Limoeiro, na Serra. Hoje na Alemanha, o casal comprou o imóvel na última viagem ao Estado.

Já tenho apartamento no bairro e morei aqui. É ótimo porque estamos perto de tudo, tem supermercado e várias lojas. Planejamos nos mudar em breve, conta Alexandra.

O Villa do Mestre Residencial Clube, da De Martin Construtora, fica em um dos bairros mais valorizados da Serra. Nossa expectativa é muito positiva. O condomínio fica próximo ao Centro de Laranjeiras, com acesso fácil à Avenida Norte Sul e amplocomércio e serviços, destaca a diretora de marketing da construtora, Aline De Martin.

Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), cita a vista para belezas naturais, segurança, escolas, hospitais e fácil acesso a serviços, como pontos cruciais para classificação de um bairro como privilegiado.

O processo de surgimento de um novo bairro é lento e, muitas vezes, movimentado pela falta de espaço. Um exemplo é Jardim Camburi, em Vitória, que foi palco de uma expansão imobiliária no final do século passado, atraiu incorporadoras e hoje é o mais populoso do Estado.

Com o crescimento da população, serviços foram chegando também, explica Carlesso.

Quanto a promessas de novas zonas privilegiadas, o presidente da Ademi-ES diz que, na Capital, Bento Ferreira e Jardim Camburi são duas das poucas áreas que ainda têm espaço para construir. Vila Velha e Serra têm mais espaço para criação de novos bairros e investimento nos que já existem, afirma.

O edifício Alice Madeira é lançamento em Jardim Camburi Crédito: CG Engenharia/divulgação

Opções

O Villa do Mestre Residencial Clube, lançamento da De Martin Construtora, possui um e dois quartos com e sem suíte, de até 50,17m², a partir de R$ 123 mil.

O Opportunity lança o The Gallery Art Residence, na Enseada do Suá, em Vitória, próximo à Terceira Ponte e shoppings, restaurantes, praças, consultórios médicos, entre outros. Os apartamentos medem até 259m² e custam a partir de R$ 900 mil.

Perto de supermercado, praça, escolas, farmácias, bares e restaurantes, a Mivita Construtora constrói o Inside Jardim da Penha, em Vitória, com dois quartos com suíte de até 101,50m², a partir de R$ 549 mil.

O Grupo Proeng lança o Vitoria Shore Proeng Home em Jardim da Penha. São apartamentos de um e dois quartos com suíte de até 122m², a partir de R$ 345 mil. A poucos metros da praia de Camburi, os moradores poderão usufruir de shopping, academia, supermercado tanto de Jardim da Penha quanto da Praia do Canto.

A Lorenge entregou o Spazio Moreira Lima em Bento Ferreira, também na Capital, com três quartos com suíte de até 104,64m², a partir de R$ 790 mil. É vizinho de bares, oficinas, farmácias, padarias, além da proximidade com a Enseada do Suá.