Entenda o que é tokenização imobiliária e quais os riscos do investimento

A tokenização imobiliária vem ganhando espaço no Brasil, com o discurso de democratizar o investimento em imóveis e reduzir a burocracia

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:00 - Atualizado em 2 horas

Em teoria, o investidor pode comprar, vender ou receber rendimentos proporcionais ao seu token, como se fosse dono de um pequeno pedaço do imóvel Crédito: Shutterstock

A promessa é sedutora: comprar uma fração de um imóvel com poucos cliques, investir em um pedaço de um edifício de luxo e, quem sabe, vender essa participação depois com facilidade - tudo registrado em blockchain.

A tokenização imobiliária vem ganhando espaço no Brasil, com o discurso de democratizar o investimento em imóveis e reduzir a burocracia. Mas o entusiasmo contrasta com um cenário jurídico ainda nebuloso e com riscos que vão muito além do mercado de criptomoedas.

Na prática, tokenizar um imóvel significa transformá-lo em pequenas unidades digitais - os tokens - que representam uma fração de valor ou direito sobre o ativo. Os defensores da tokenização dizem que o modelo pode abrir o mercado imobiliário para novos perfis de investidor e reduzir a intermediação.

Enquanto especialistas em direito imobiliário alertam para uma confusão entre representação digital e direito de propriedade que exigem cautela. Para Felipe Melazzo, vice-presidente da área jurídica da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), a inovação tecnológica pode transformar o setor, mas é preciso uma regulamentação completa para garantir confiança e estabilidade para todos os envolvidos.

"A tokenização ainda não substitui o sistema tradicional de registro, que continua sendo o único meio legal de transferir uma propriedade no Brasil", afirma.

O que é tokenização imobiliária?

Tokenizar um imóvel significa transformar um ativo físico - como um prédio, um terreno ou uma laje corporativa - em unidades digitais negociáveis, chamadas tokens .

. Esses tokens são registrados em blockchain, uma tecnologia que funciona como um livro de registros que permite rastrear e validar cada transação, e representam direitos econômicos vinculados ao imóvel, como participação em receitas ou promessa de rentabilidade.

Em teoria, o investidor pode comprar, vender ou receber rendimentos proporcionais ao seu token, como se fosse dono de um pequeno pedaço do imóvel.



Exemplo: Um imóvel de R$ 1 milhão pode ser dividido em 1.000 tokens de R$ 1.000 cada. Cada comprador adquire uma fração econômica, mas não a propriedade registrada.



No entanto, não há ainda regulamentação específica.



Tokenização dá direito à propriedade do imóvel?

Não. Pela legislação brasileira, a propriedade só muda de dono com registro no cartório de imóveis, conforme o Código Civil.

O token , por si só, não substitui o registro. Quem compra um token normalmente adquire um direito econômico, uma promessa de rendimento, e não o direito real sobre o imóvel.



, por si só, não substitui o registro. Quem compra um normalmente adquire um direito econômico, uma promessa de rendimento, e não o direito real sobre o imóvel. O registro de imóveis é o único meio legal de garantir a propriedade no Brasil.



A tokenização imobiliária é legalizada no Brasil?

Não é proibida, mas opera em zona cinzenta. Plataformas operam amparadas por contratos privados e pela regulamentação geral do mercado de capitais, quando os tokens configuram valores mobiliários.

Plataformas operam amparadas por contratos privados e pela regulamentação geral do mercado de capitais, quando os configuram valores mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já alertou que determinadas estruturas podem exigir registro e supervisão.



A Lei das Criptomoedas (14.478, de 2022) regula prestadores de serviços de ativos virtuais, mas não define regras específicas para tokenização de imóveis.



A tokenização que é permitida hoje se restringe a ativos digitais baseados em direitos obrigacionais, como contratos de investimento que dão direito a fluxos de renda (como aluguéis), mas não representa a propriedade direta do imóvel.



Houve uma tentativa pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) de regulamentar o tema em agosto de 2025, mas a norma foi suspensa pela Justiça Federal em outubro do mesmo ano.



Quais as vantagens apontadas por defensores do modelo?

Baixo valor de entrada: é possível investir com poucos milhares de reais.

é possível investir com poucos milhares de reais. Diversificação: o investidor pode aplicar em diferentes imóveis sem precisar comprar um inteiro.



o investidor pode aplicar em diferentes imóveis sem precisar comprar um inteiro. Liquidez potencial: em tese, tokens podem ser negociados de forma mais ágil do que um imóvel físico.



em tese, podem ser negociados de forma mais ágil do que um imóvel físico. Menos burocracia: parte do processo é automatizada por smart contracts.



Quais os riscos da tokenização imobiliária?

1. Insegurança jurídica:

O token não transfere propriedade.



não transfere propriedade. Sem registro real no cartório, o investidor pode ter apenas um direito obrigacional - ou uma promessa de remuneração.

2. Falta de regulamentação específica:

Não há normas claras sobre:

como registrar tokens vinculados a imóveis;



vinculados a imóveis; como funciona a relação entre token e matrícula do imóvel;



e matrícula do imóvel; se a emissão do token é ou não um valor mobiliário.



3. Tributação sem regras:

Não há padronização para tributar ganho de capital ou rendimentos de tokens lastreados em imóveis



4. Liquidez incerta:

Apesar da propaganda, o mercado secundário ainda é pequeno. Investidores podem levar meses para revender tokens.



5. Risco de conflito com o imóvel físico:

Penhora, usucapião, dívidas e disputas judiciais sobre o imóvel podem afetar detentores de tokens , mesmo que eles não tenham direito real.



, mesmo que eles não tenham direito real. Sem norma clara que conecte o token ao registro imobiliário, prevalece o sistema cartorial tradicional.



