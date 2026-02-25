Imóveis A Gazeta - Decoração

Vidro reflecta: saiba como usá-lo na arquitetura residencial

Arquitetos explicam como o material une estética e desempenho técnico para criar ambientes mais amplos e elegantes

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:29

Nos armários e cristaleiras, o vidro reflecta cria uma estética dinâmica que se transforma conforme a luz do ambiente Crédito: Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image

Na arquitetura de interiores contemporânea, os materiais deixaram de ter apenas uma função estrutural e passaram a influenciar diretamente a forma como as pessoas vivem e sentem os espaços. Texturas, reflexos, transparências e a relação com a luz hoje fazem parte da composição dos projetos. Nesse cenário, o vidro reflecta tem se destacado como uma solução sofisticada e estratégica em ambientes residenciais, principalmente em closets, cozinhas, cristaleiras, divisórias e painéis.

Mais do que um elemento estético, ele atua diretamente na percepção espacial, na relação com a luminosidade e na construção de atmosferas sensoriais, capazes de transformar a forma como os ambientes são vivenciados ao longo do dia. Com tecnologia refletiva aplicada à sua superfície, o material estabelece um diálogo dinâmico com o entorno: ora amplia visualmente os espaços, ora preserva a privacidade, sempre de maneira sutil, elegante e integrada ao conceito do projeto.

Paraos arquitetos Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto, à frente da Meneghisso & Pasquotto Arquitetura, o vidro reflecta é uma ferramenta de composição arquitetônica — e não uma tendência passageira. “Quando bem especificado, o reflecta eleva o nível do ambiente. Ele amplia, organiza visualmente, controla a exposição e contribui para uma leitura mais sofisticada do espaço”, explica Mariana Meneghisso.

A porta com vidro reflecta separa os ambientes sem pesar, amplia a luz natural e mantém a integração visual do espaço Crédito: Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image

Evolução do material e aplicação na arquitetura

Com os avanços tecnológicos na indústria do vidro, a arquitetura passou a explorar esse material de forma cada vez mais refinada. Do vidro laminado ao canelado, do temperado ao serigrafado, as possibilidades se multiplicaram, ampliando as soluções para projetos residenciais, comerciais e corporativos.

Dentro desse universo, o vidro reflecta se destaca por sua capacidade de integrar estética, funcionalidade e percepção sensorial. Embora sua tecnologia exista há algumas décadas, foi nos últimos anos que ele passou a ser amplamente incorporado à marcenaria sob medida, portas de correr, divisórias e painéis, acompanhando a valorização dos ambientes integrados e da fluidez espacial.

Sua principal virtude está no equilíbrio entre revelar e ocultar. Dependendo da incidência luminosa, o material reflete o entorno ou permite a visualização interna, criando cenários mutáveis ao longo do dia.

Alexandre Pasquotto reforça que o uso exige critério e consciência projetual. “O reflecta precisa estar conectado ao conceito do projeto. Quando existe intenção, ele se torna um recurso extremamente preciso, elegante e coerente com a arquitetura”, afirma.

Neuroarquitetura, percepção e experiência espacial

Sob a ótica da neuroarquitetura, o vidro reflecta desempenha um papel relevante na forma como o usuário percebe e interage com o espaço. A alternância entre transparência e reflexão estimula o olhar, amplia a sensação de profundidade e reduz a percepção de confinamento, especialmente em ambientes compactos ou integrados.

Em closets, por exemplo, o uso do reflecta contribui para a organização visual, reforçando a leitura de ordem e cuidado. Em áreas sociais, amplia a sensação de amplitude sem recorrer a espelhos convencionais, que muitas vezes geram desconforto visual.

“Essa variação de leitura ao longo do dia torna o ambiente mais vivo, mais sensorial e mais conectado ao ritmo natural da luz”, destaca Mariana Meneghisso. Além disso, o reflexo suave contribui para reduzir estímulos visuais excessivos, favorecendo uma atmosfera mais equilibrada e confortável.

O uso do vidro espelhado valoriza a cristaleira, destaca a iluminação interna e equilibra profundidade e transparência no ambiente Crédito: Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image

Luz como elemento central do projeto

A performance do vidro reflecta está diretamente ligada ao projeto luminotécnico. Luz natural, iluminação artificial, temperatura de cor e posicionamento das fontes luminosas influenciam diretamente no comportamento do material.

Durante o dia, com maior incidência de luz externa, o efeito espelhado se intensifica, reforçando a sensação de amplitude e protegendo a visualização interna. À noite, com a iluminação interna acesa, o interior da marcenaria tende a se revelar, criando uma nova leitura do ambiente.

“Essa característica permite criar diferentes cenários dentro do mesmo espaço , sem alterações físicas, apenas a partir da luz”, afirma Mariana Meneghisso. Por esse motivo, a especificação do reflecta deve ser pensada de forma integrada ao projeto de iluminação, evitando soluções genéricas e valorizando a composição espacial.

Cores, tonalidades e intenção estética

Embora não apresente a mesma variedade cromática dos vidros comuns, o reflecta possui diferentes tonalidades, cada uma com impacto direto na atmosfera do ambiente. O escritório trabalha principalmente com versões como bronze, fumê, prata, azul e variações especiais, sempre considerando o contexto do projeto.

Bronze: aquece, aproxima e cria sensação de acolhimento;

Fumê: transmite sofisticação urbana e sobriedade;

Prata: reforça modernidade e leveza visual;

Azul: imprime contemporaneidade e frescor.

A escolha não é estética isolada, mas resultado de um estudo que envolve marcenaria, revestimentos, iluminação, mobiliário e identidade do cliente.

Na cozinha integrada, o vidro reflecta amplia o espaço e deve ser aplicado longe da área de preparo para preservar o acabamento Crédito: Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image

Onde usar e onde evitar

O vidro reflecta pode ser aplicado em diversos ambientes residenciais, como:

Closets

Cristaleiras

Armários superiores

Portas de correr

Painéis decorativos

Divisórias

Banheiros (com especificação técnica adequada)

No entanto, seu uso exige disciplina e consciência por parte dos moradores. Em closets, por exemplo, a organização precisa ser constante. A desordem interna se reflete visualmente, comprometendo o resultado estético. Na cozinha, é fundamental manter distância das áreas de preparo, evitando acúmulo de gordura, vapor e marcas frequentes.

“Para o reflecta funcionar bem, ele precisa permanecer limpo, íntegro e bem posicionado no layout”, ressalta a profissional. Também é recomendável evitar áreas de circulação intensa, onde o contato constante compromete o acabamento ao longo do tempo.

Desempenho técnico e segurança

Além da estética, o vidro reflecta apresenta benefícios técnicos importantes. A película aplicada ao material contribui para o controle térmico, reduzindo a incidência direta de calor em determinados ambientes.

Em caso de quebra, essa película auxilia na contenção dos fragmentos, aumentando a segurança. Embora não seja um vidro temperado, sua composição oferece maior proteção em relação ao vidro comum, especialmente quando corretamente especificado.

Quando integrado à marcenaria e à iluminação, o vidro reflecta reforça o luxo silencioso e valoriza o ambiente com sutileza e elegância Crédito: Projeto: Meneghisso & Pasquotto Arquitetura | Imagem: JP Image

Luxo silencioso e sofisticação atemporal

Quando associado à marcenaria sob medida, iluminação indireta e materiais naturais, o vidro reflecta se torna um elemento de “ luxo silencioso “: presente, sofisticado e nunca excessivo.

Ele não se impõe visualmente, mas qualifica o ambiente de forma sutil, reforçando a sensação de cuidado, refinamento e atemporalidade. “Ele funciona melhor quando faz parte de um sistema: luz, matéria, proporção e intenção. Isoladamente, perde força”, concluem Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto.

Mais do que um acabamento, o reflecta é uma ferramenta de composição espacial — capaz de transformar a experiência do morar com precisão, sensibilidade e inteligência projetual.

Por Emilie Guimarães

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta