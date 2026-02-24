Imóveis A Gazeta - Decoração

Cuba para cozinha: 4 dicas para escolher o modelo adequado

Arquiteta explica como dimensões, profundidade e material impactam diretamente no conforto e na dinâmica do ambiente

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:29

A cuba certa transforma a rotina, organiza tarefas e valoriza o espaço da cozinha Crédito: Projeto: Isabella Nalon | Imagem: Julia Herman

É difícil pensar em uma cozinha funcional sem contar com boas cubas. Indispensáveis para tarefas que envolvem água — principalmente a higienização dos alimentos e a lavagem da louça —, elas influenciam diretamente na organização e na dinâmica do espaço. “Além deste espaço interno de manuseio, sua eficácia também está na conexão que promove com a hidráulica para o escoamento da água”, pontua a arquiteta Isabella Nalon.

De acordo com ela, a escolha do modelo leva em conta a sua localização no layout, a organização dos fluxos e a relação do morador com a cozinha. No que diz respeito às dimensões (largura, comprimento e profundidade), essa análise é importante para a execução das tarefas e o bem-estar do usuário.

A profissional afirma que, além do tamanho da cozinha, o projeto deve considerar o modo como o ambiente será utilizado e as preferências do cliente. “Muitas pessoas compartilham sua intenção de contar com duas cubas para a separação das funções, enquanto outras preferem concentrar todas as atribuições em um único espaço. Meu trabalho é entregar as melhores condições dentro das características que encontro”, analisa.

Abaixo, veja as orientações da arquiteta Isabella Nalon para escolher a cuba de cozinha ideal!

1. Tipos de cuba e instalação

O tipo de instalação da cuba impacta diretamente na limpeza, no visual e na praticidade Crédito: Projeto: Isabella Nalon | Imagem: Julia Herman

A escolha entre os modelos de embutir, sobrepor, encaixe ou esculpida traz implicações diretas na limpeza, na instalação e no visual da cozinha . Enquanto as cubas fixadas por baixo da bancada (embutida) propiciam uma superfície mais contínua, as versões de sobrepor apresentam uma borda aparente que pode interferir no uso cotidiano.

“Particularmente, prefiro a de embutir, pois facilita a limpeza e evita o acúmulo de sujeira na borda. Mas também depende da proposta do projeto”, explica a arquiteta. Já as cubas de encaixe, niveladas à bancada, e as esculpidas surgem como alternativas e, embora menos comuns, reforçam seu caráter personalizado.

2. Número de cubas influencia na dinâmica da cozinha

A quantidade de cubas transforma a rotina, otimiza tarefas e organiza o preparo dos alimentos Crédito: Projeto: Isabella Nalon | Imagem: Julia Herman

A definição entre apenas uma cuba, dupla ou até tripla está diretamente ligada à rotina dos moradores, ao volume de uso da cozinha e à área disponível. Em espaços mais compactos, a cuba única é a melhor solução e, na opinião de Isabella Nalon, deve ser muito bem pensada para entregar medidas confortáveis, mas sem ocupar grande parte da bancada, que acabará fazendo falta para outros usos. “É desconfortável quando a cuba é tão estreita que chega a limitar nossas ações”, considera.

Em uma situação oposta, quando as dimensões da cozinha permitem, a instalação de duas cubas, uma ao lado da outra, é uma mão na roda para quem precisa ganhar tempo em tarefas simultâneas. “Esta estratégia também é eficaz sob a ótica de questões religiosas ou culturais, caso da cozinha Kosher, que precisa da separação entre alimentos e carnes, uma vez que não podem ter contato durante o preparo”, contextualiza a profissional.

3. Tamanho proporcional à área da bancada

O equilíbrio entre cuba e bancada preserva espaço para outras atividades Crédito: Projeto: Isabella Nalon | Imagem: Julia Herman

Reiterando seu ponto de vista, a profissional revela que um dos erros mais comuns está na desproporcionalidade entre o tamanho da cuba e a bancada. Uma peça muito grande pode comprometer a área de apoio e preparo, enquanto modelos pequenos demais prejudicam o uso cotidiano. “Não adianta exagerar no tamanho e perder área útil”, argumenta.

4. Ergonomia e profundidade

Profundidade, altura e posicionamento corretos evitam desconfortos durante o uso da cuba Crédito: Projeto: Isabella Nalon | Imagem: Julia Herman

Altura da bancada, profundidade e o posicionamento da torneira são determinantes para o conforto no uso da cuba. As mais profundas, entre 18 e 22 cm, tendem a reduzir respingos de água e melhorar a experiência, enquanto medidas mal calculadas podem gerar esforço desnecessário.

“A ergonomia é fundamental. Quando você erra na altura ou na posição da cuba, isso impacta diretamente no desconforto corporal”, explica a arquiteta, adicionando que a distância da borda e a necessidade de inclinação do corpo devem ser consideradas. Ainda sobre a torneira, bicas muito altas em cubas rasas, por exemplo, também comprometem o uso.

Materiais definem durabilidade e linguagem do projeto

A decisão do material da cuba influencia tanto na resistência quanto na estética da cozinha. O inox é um dos mais utilizados por sua longevidade, leveza e facilidade de instalação. Já modelos em fireclay trazem um apelo mais clássico e artesanal, enquanto cubas esculpidas garantem unidade visual ao projeto. “O inox é muito prático e resistente, mas pode riscar. Já o fireclay é lindo e tem um charme especial, mas exige mais cuidado”, finaliza Isabella Nalon.

Por Glaucia Ferreira

