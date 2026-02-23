Home
5 plantas fáceis de cuidar para ter em casa e deixar o ambiente mais verde

Veja como algumas espécies podem deixar o seu lar mais bonito, trazendo a natureza para mais próximo de você

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:32

As plantas ajudam a dar vida aos ambientes (Imagem: (Imagem: Gui Arteru | Shutterstock)
O uso de plantas na decoração ajuda a dar mais vida e cor aos ambientes. Versáteis, elas podem ser inseridas em qualquer espaço, desde que atenda às necessidades delas. Além disso, é uma excelente maneira de aumentar a conexão com a natureza. A seguir, o jardineiro Maer José da Silva recomenda algumas espécies de fácil cultivo para deixar o seu lar mais alegre.

1. Renda francesa

A renda francesa tem uma folhagem fina e caules grossos, seu cultivo se faz na sombra. Pode ficar em locais com temperatura entre 20 e 35 °C, com claridade e ventilação naturais, mas nunca em exposição direta ao sol, pois pode queimar. Em dias de muito calor, demanda rega diária. É uma ótima opção para quem deseja decorar o espaço interno da casa ou do escritório.

2. Renda portuguesa

A renda portuguesa é uma ótima opção para apartamentos (Imagem: Pilar Juliane Andrade | Shutterstock)
A renda portuguesa também apresenta folhagens finas e caules grossos e pode chegar a meio metro de comprimento. Deve ser cultivada à sombra e valoriza o calor e a alta umidade. É uma ótima opção para quem mora em apartamento e deseja dar mais vida para ambientes como o da sacada.

3. Columéia havaiana

Com folhagens pequenas, ovais, com tom verde-acinzentado, a columéia havaiana costuma ter flores tabulares, geralmente na tonalidade laranja. Floresce durante a primavera e permanece até o final do verão. Exige um cuidado maior no inverno, já que não gosta de temperaturas baixas ou muito vento. É perfeita para locais com luz natural e temperatura ambiente.

4. Columéia batom

A columéia batom é uma excelente opção para decorar ambientes externos (Imagem: ZENKON | Shutterstock)
Com folhagem em ramos finos, longos e uma tonalidade verde bronzeada, adquire pequenos batons avermelhados, que florescem durante o verão. Gosta de luz forte, mas sempre indireta. É uma ótima opção para ambientes como a sacada e para quem gosta de plantas com cores.

5. Chifre-de-veado

Da mesma família das samambaias, possui folhagens finas, textura aveludada e uma coloração esverdeada que, com o passar do tempo, torna-se amarronzada. Deve ser mantida em ambientes internos, com temperaturas entre 20 e 25 °C. É uma boa opção de decoração para ambientes como a sala de estar. 

Por Bianca Fieri em colaboração com Maer José

