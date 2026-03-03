Imóveis A Gazeta - Decoração

Decoração pet friendly: 5 cuidados para garantir a segurança do seu animal

Veja como adaptar a casa para garantir conforto e bem-estar aos animais de estimação sem abrir mão do estilo

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:28

Conforto e segurança caminham juntos em um lar pet friendly Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Ao falar sobre decoração, são tantos detalhes que alguns podem passar despercebidos, deixando os pets em segundo plano e expostos a itens que podem ser prejudiciais tanto à saúde quanto à qualidade de vida do animal.

Para Tricia Meyer, head de Marketing e Comunicação da Lavvi, o cuidado com a decoração em casas com animais de estimação é essencial para que toda a família consiga viver em paz e em segurança, “evitando acidentes, bagunça e, claro, avarias em itens de alto valor”.

Sendo assim, a especialista lista 5 dicas para deixar a sua casa decorada de acordo com a sua personalidade, sem perder aquela atenção especial para o seu bichinho. “[…] Com poucas mudanças, você conseguirá criar um ambiente aconchegante e perfeito para todos”, explica Tricia Meyer. Confira!

1. Cuidado com as plantas

As plantas são sinônimo de charme, tornando diversos ambientes mais requintados e, para muitas pessoas, são uma boa opção por serem simples de manter e cuidar, já que muitas das que ficam dentro de casa não precisam de grandes manutenções.

No entanto, algumas plantas usadas como item de decoração podem ser verdadeiros venenos para os animais, principalmente para os cães, que gostam de mordê-las e brincar, de forma que podem facilmente engolir pedaços.

Alguns exemplos de plantas que devem ficar longe do alcance dos animais:

Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia spp.);

Costela-de-adão (Monstera deliciosa);

Jibóia (Scindapsus aureus);

Espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata);

Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima).

2. Deixe alguns itens longe do alcance dos pets

Cortinas muito longas podem ser um alvo fácil para gatos e cães brincarem, morderem e até mesmo tentarem arrancá-las. Além disso, não é raro que se sujem com urina ou até mesmo os animais fiquem enrolados, podendo causar acidentes. Outros itens fáceis de quebrar, como porcelana e vidro, devem ser evitados. Mesmo que fiquem no rack ou na mesa de centro, os pets podem esbarrar e causar uma verdadeira confusão.

O tipo de piso influencia diretamente na segurança dos animais Crédito: Imagem: AlexMV | Shutterstock

3. Atenção ao tipo de piso

É necessário que, na hora de escolher o piso para um lar onde existem animais de estimação, você leve em conta a facilidade de limpeza e de retirada de odores, assim como o conforto dos pets , já que pisos muito lisos podem causar acidentes, principalmente em animais idosos.

Em uma casa nova, os pets tendem a demorar um tempo para se acostumarem a fazer as suas necessidades e se alimentarem nos novos locais, podendo urinar, por exemplo, no carpete, que é de difícil remoção e limpeza.

Sendo assim, opte por pisos fáceis de limpar, como o cimento queimado e o porcelanato ou, até mesmo, os laminados, desde que sejam impermeabilizados.

4. Garanta a circulação do animal

Mesmo que aquele vaso de plantas grande ou aquela poltrona que você quer há um tempo sejam lindos, pode ser que possam atrapalhar a circulação do animal, principalmente se ele for bastante ativo.

Atente-se aos itens decorativos presentes onde será a passagem do pet . A dica é deixar o caminho livre e escolher um outro cantinho especial para a decoração em questão. Garantir espaço para o seu animal é fundamental para ele poder circular livremente.

5. Faça um cantinho só para ele

Assim como nós, humanos, temos os locais certos para comer, se divertir e descansar, os pets também precisam. A dica é escolher um ambiente tranquilo e que possa comportar os itens do seu bichinho. É muito importante que esse espaço ajude o seu pet a se sentir confortável, assim como saber que ele faz parte da família. Além disso, considere que os animais dificilmente fazem as necessidades no mesmo lugar que costumam comer e dormir, então atente-se para não deixar tudo junto.

Por Alexandre Ribeiro

