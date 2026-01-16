Imóveis A Gazeta - Decoração

7 pisos para renovar a área externa que unem estilo e funcionalidade

Arquitetas explicam como escolher a melhor opção, considerando visual, durabilidade, segurança e conforto térmico

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:31

Escolher o piso certo para área externa agrega mais estética e funcionalidade ao projeto Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Escolher o piso certo faz toda a diferença na renovação da área externa. Isso porque com a opção adequada, jardins, varandas e áreas de lazer podem se tornar ambientes elegantes, acolhedores e convidativos para momentos em família e com amigos.

No entanto, além da estética, segundo as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura, também é importante considerar aspectos como durabilidade, manutenção e funcionalidade.

“Como ficam mais expostas, as áreas externas precisam aguentar sol, chuva e variações de temperatura. Além disso, é fundamental oferecer segurança e bem-estar ao caminhar, principalmente em bordas de piscina e jardins”, explicam.

A seguir, as profissionais destacam 7 opções que, para elas, agregam mais estética e funcionalidade ao projeto. Confira:

1. Porcelanatos antiderrapantes

Porcelanatos antiderrapantes são destaques por combinarem estética refinada e alta resistência Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Entre as opções mais versáteis do mercado, os porcelanatos antiderrapantes são destaques por combinarem estética refinada e alta resistência. “São ideais para áreas molhadas, como em torno de piscinas, porque reduzem consideravelmente o risco de escorregões e quedas”, explica Paula Passos.

Com baixa absorção de água e praticamente impermeáveis, eles resistem bem às manchas e às condições climáticas. Além disso, são fáceis de limpar, demandando apenas água e sabão neutro. Para áreas de tráfego intenso, as arquitetas lembram que é importante observar a classificação PEI ( Porcelain Enamel Institute ), que indica a resistência ao desgaste do esmalte que cobre o piso, sendo o PEI 5 o mais indicado.

A ampla gama de cores, texturas e estampas permite ainda criar visuais que remetem à madeira, ao mármore ou ao cimento, adaptando-se a diferentes estilos de projeto.

2. Cimentícios e de concreto

Pisos cimentícios e de concreto são ótimas escolhas para quem busca um estilo urbano Crédito: Imagem: Tanawat Thongsookdee | Shutterstock

Resistentes, duráveis e visualmente neutros, os pisos cimentícios e de concreto são ótimas escolhas para quem busca um estilo urbano. “Eles se destacam pela versatilidade, podendo ser moldados em diferentes tamanhos e texturas, e podem até ser pigmentados ou pintados, o que amplia suas possibilidades estéticas”, aponta Danielle Dantas.

Outra vantagem são as de versões atérmicas, quando o piso não absorve tanto calor, sendo agradável para caminhar descalço. Além disso, sua superfície antiderrapante garante segurança mesmo em áreas molhadas.

3. Decks de madeira

O deck de madeira traz sofisticação e calor visual para o espaço Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Os decks continuam sendo um clássico quando a intenção é trazer sofisticação e calor visual para o espaço. Para garantir longevidade, é fundamental optar por madeiras tratadas e resistentes à umidade, como ipê ou cumaru, e manter manutenções periódicas.

“A madeira tem esse poder de criar uma sensação acolhedora e orgânica, integrando-se bem com a paisagem externa . E, com o cuidado certo, o deck se mantém bonito por muitos anos e valoriza o projeto”, afirma Paula Passos.

4. Cerâmicas rústicas

As cerâmicas rústicas se destacam pelo visual acolhedor e preço popular Crédito: Imagem: itim2101 | Shutterstock

Para quem busca uma alternativa mais acessível, as cerâmicas rústicas se destacam pelo visual acolhedor e preço popular. Produzidas a partir do barro cozido, elas têm aparência artesanal e resistem bem às variações climáticas. “São práticas de limpar, exigem apenas atenção na paginação e o uso de juntas de dilatação para evitar trincas”, explicam as arquitetas.

Disponíveis em diversas cores e acabamentos, podem ser aplicadas em quintais, varandas e caminhos, mantendo a estética natural e simples, típica de casas de campo.

5. Pisos drenantes

O piso drenante se destaca pela permeabilidade Crédito: Imagem: VictorN | Shutterstock

Cada vez mais presentes em projetos contemporâneos, os pisos drenantes se destacam pela permeabilidade. “Eles permitem que a água da chuva infiltre no solo, contribuindo para evitar alagamentos e ajudando na drenagem urbana”, comenta Paula Passos.

Compostos por pedras e cimento, são resistentes, antiderrapantes e atérmicos , sendo ideais para áreas com pets , jardins e bordas de piscina. Além de ecológicos, demandam baixa manutenção e estão disponíveis em diferentes cores e texturas, possibilitando composições criativas nos projetos paisagísticos.

6. Fulget

O piso fulget tem superfície granulada antiderrapante, ideal para rampas, calçadas e áreas molhadas Crédito: Imagem: sommai damrongpanich | Shutterstock

O fulget é uma escolha que une resistência, beleza e segurança. Produzido com cimento e pedras naturais, tem superfície granulada antiderrapante, ideal para rampas, calçadas e áreas molhadas. “É um piso durável, com ótimo desempenho em áreas externas e ainda possui propriedades atérmicas, o que o torna excelente para áreas de piscina”, destaca Danielle Dantas.

Sua aparência com pedras à mostra confere um visual rústico, e a variedade de cores e granulometrias permite personalização estética. A limpeza é simples, feita com água e sabão neutro, e o material ainda pode ser aplicado também em paredes e fachadas, trazendo unidade ao projeto.

7. Pedras naturais

As pedras naturais são duráveis, resistentes e demandam baixa manutenção Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Entre as opções mais nobres, as pedras naturais, como São Tomé, granito e pedra portuguesa, são sinônimo de resistência e exclusividade. “Cada peça é única e carrega uma beleza natural difícil de reproduzir em outros materiais”, comenta Paula Passos.

A pedra São Tomé é uma das preferidas para áreas molhadas por ser atérmica e antiderrapante, enquanto o granito com acabamento escovado ou levigado oferece alta resistência e longa vida útil. Já a pedra portuguesa permite criar desenhos e mosaicos personalizados, valorizando calçadas e áreas de lazer.

Além de duráveis e resistentes ao fogo e ao desgaste, esses pisos demandam baixa manutenção, especialmente quando escolhidas versões menos porosas. “As pedras são sempre um investimento seguro para quem busca elegância e permanência no tempo”, finaliza Danielle Dantas.

Por Glaucia Ferreira

Viu algum erro?

