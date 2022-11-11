De banhos a chás: guia para afastar a ansiedade no Enem

Quanto mais perto do Enem, mais a ansiedade cresce. Mãos suadas, coração acelerado, sono conturbado e falta de foco são sintomas desagradáveis e super comuns nesse momento decisivo. Pensando nisso, elaboramos um guia completo com dicas de terapias naturais para você afastar a ansiedade no Enem 2022!
Nesse sentido, há várias opções, para todos os gostos e perfis: cristais, banhos, chás, óleos essenciais… A ideia é que você conheça as possibilidades, experimente aquelas que forem possíveis e vá sentindo o que faz mais efeito para você.
Bora testar e afastar a ansiedade no Enem para arrasar nas provas?!
BANHOS
- BANHO PARA COMBATER ESTRESSE E CANSAÇO
- Ingredientes:
- 1,5 litros de água
- 1 colher de sopa de camomila
- 1 ramo cheio de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco
- Como fazer:
- Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas
- Abafe o banho energético por 20 minutos, coe e, por fim, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento.
- Após este banho, o ideal é ficar em casa até o dia seguinte.
- BANHO DE PURIFICAÇÃO E TRANQUILIDADE
- Ingredientes:
- 1,5 litros de água
- Pétalas de uma rosa branca
- Um punhado de lavanda
- Como fazer:
- Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as pétalas da rosa e a lavanda.
- Abafe o banho energético por 20 minutos, coe e, por fim, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de paz e relaxamento.
- Após este banho, o ideal é ir dormir.
ÓLEOS ESSENCIAIS
- Óleo essencial de lavanda: com seu cheirinho típico e suave, este óleo é um clássico contra a ansiedade e o estresse, além de combater a insônia. Assim, pingue uma gotinha em um pedacinho de algodão e coloque dentro da fronha do seu travesseiro para ter uma ótima noite de descanso.
- Óleo essencial de laranja: a laranja produz um dos óleos mais poderosos e coringas: um verdadeiro tônico emocional. Sua ação sedativa é incrível, assim como sua ação diante da sensação de descontrole, de raiva e de tristeza. Como este óleo ajuda a relaxar, mas não causa sonolência, é ideal para usar ao acordar e durante o dia, para estudar e espantar a preguiça.
- Óleo essencial de limão: bastante utilizado no combate ao estresse, esse óleo também melhora nossa capacidade de concentração e a clareza de ideias. Por isso, é ideal para utilizarmos durante os estudos.
- COMO UTILIZAR OS ÓLEOS ESSENCIAIS PARA COMBATER O ESTRESSE:
- No difusor pessoal/colar aromatizador:
- 3 gotas do óleo essencial escolhido. Outra dica é pingar duas gotas do óleo escolhido em um chumaço de algodão, embrulhar em um lenço de papel e colocar dentro do sutiã na hora da prova.
- No difusor de ambientes:
- Pingue 14 gotas de óleo essencial escolhido no seu difusor de ambientes. Se quiser fazer um blend, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos.
- Para uma massagem relaxante:
- Em uma colher de sopa de óleo vegetal de semente de uva ou creme hidratante neutro, pingue 7 gotas do óleo essencial escolhido. Se quiser fazer um blend de óleos essenciais, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos.
- Massageie o corpo com movimentos circulares, dando prioridade à região do pescoço, peito, ombros e costas.
CHÁS
Os chás de capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila são ótimos para períodos de stress e irritabilidade. Prepare uma xícara de um deles perto da hora de dormir e sinta a tranquilidade e o alívio emocional se fazendo presente.
- COMO FAZER UM CHÁ MEDICINAL:
- Leve a quantidade de 1 xícara de água filtrada ao fogo.
- Assim que começar a levantar as primeiras bolhinhas, desligue o fogo e acrescente 1 colher de sopa da planta de sua preferência se for seca ou 2 colheres se for usar a erva fresca.
- Abafe por 10 minutos, coe e beba.
CRISTAIS
- Água Marinha – é uma pedra calmante natural que facilita o relaxamento físico e mental. É uma pedra com grande poder tranquilizante que acalma as emoções, libera o choro reprimido, diminui o stress e combate a insônia, proporcionando mais descanso e uma melhor qualidade do sono.
- Howlita Branca – esse cristal traz paz, harmonia, acalma a mente e combate a insônia. Nesse sentido, ameniza o medo, a ansiedade e previne explosões emocionais. A dica é colocar essa pedra na mesa de cabeceira ou dentro do travesseiro, caso seja rolada e não a incomode.
- Sodalita – pedra da sabedoria e da racionalidade, a Sodalita é ótima para aumentar o foco e a concentração. Também traz objetividade, equilíbrio e centramento, além de estimular a inteligência e o pensamento lógico. Por isso, ajuda nos estudos e nos momentos em estamos sob pressão (tudo a ver com o Enem, né?).
- COMO USAR:
- Seja usando em forma de acessório (como pingente, pulseira ou anel) ou simplesmente colocando o cristal escolhido no bolso, o importante é ele estar junto ao corpo ou na cabeceira na hora de dormir.
Com essas dicas você vai ficar muito mais tranquila, centrada e lidará melhor com a ansiedade, o que vai aumentar as suas chances de arrasar no ENEM. Só não se esqueça de estudar, hein? Essa parte é com você. Boa sorte!
Melissa Mell: Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]