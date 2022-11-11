Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esotérico

De banhos a chás: guia para afastar a ansiedade no Enem

A ideia é que você conheça as possibilidades, experimente e vá sentindo o que faz mais efeito para você
Personare

Personare

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 18:50

Guia completo para afastar a ansiedade no Enem
Guia completo para afastar a ansiedade no Enem Crédito: Personare
Quanto mais perto do Enem, mais a ansiedade cresce. Mãos suadas, coração acelerado, sono conturbado e falta de foco são sintomas desagradáveis e super comuns nesse momento decisivo. Pensando nisso, elaboramos um guia completo com dicas de terapias naturais para você afastar a ansiedade no Enem 2022!
Nesse sentido, há várias opções, para todos os gostos e perfis: cristais, banhos, chás, óleos essenciais… A ideia é que você conheça as possibilidades, experimente aquelas que forem possíveis e vá sentindo o que faz mais efeito para você. 
Bora testar e afastar a ansiedade no Enem para arrasar nas provas?!

BANHOS

  • BANHO PARA COMBATER ESTRESSE E CANSAÇO

  • Ingredientes:
  • 1,5 litros de água
  • 1 colher de sopa de camomila
  • 1 ramo cheio de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

  • Como fazer:
  • Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas
  • Abafe o banho energético por 20 minutos, coe e, por fim, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento. 
  • Após este banho, o ideal é ficar em casa até o dia seguinte.
  • BANHO DE PURIFICAÇÃO E TRANQUILIDADE

  • Ingredientes:
  • 1,5 litros de água
  • Pétalas de uma rosa branca
  • Um punhado de lavanda

  • Como fazer:
  • Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as pétalas da rosa e a lavanda. 
  • Abafe o banho energético por 20 minutos, coe e, por fim, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de paz e relaxamento. 
  • Após este banho, o ideal é ir dormir.
Veja ainda um guia de Terapias Naturais para menstruação (acesse aqui).

Veja Também

6 problemas que o estresse causa à saúde

Saiba quais são os alimentos que controlam a ansiedade e o estresse

ÓLEOS ESSENCIAIS

  • Óleo essencial de lavanda: com seu cheirinho típico e suave, este óleo é um clássico contra a ansiedade e o estresse, além de combater a insônia. Assim, pingue uma gotinha em um pedacinho de algodão e coloque dentro da fronha do seu travesseiro para ter uma ótima noite de descanso.

  • Óleo essencial de laranja: a laranja produz um dos óleos mais poderosos e coringas: um verdadeiro tônico emocional. Sua ação sedativa é incrível, assim como sua ação diante da sensação de descontrole, de raiva e de tristeza. Como este óleo ajuda a relaxar, mas não causa sonolência, é ideal para usar ao acordar e durante o dia, para estudar e espantar a preguiça.

  • Óleo essencial de limão: bastante utilizado no combate ao estresse, esse óleo também melhora nossa capacidade de concentração e a clareza de ideias. Por isso, é ideal para utilizarmos durante os estudos.
  • COMO UTILIZAR OS ÓLEOS ESSENCIAIS PARA COMBATER O ESTRESSE:

  • No difusor pessoal/colar aromatizador: 
  • 3 gotas do óleo essencial escolhido. Outra dica é pingar duas gotas do óleo escolhido em um chumaço de algodão, embrulhar em um lenço de papel e colocar dentro do sutiã na hora da prova.

  • No difusor de ambientes: 
  • Pingue 14 gotas de óleo essencial escolhido no seu difusor de ambientes. Se quiser fazer um blend, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos.

  • Para uma massagem relaxante: 
  • Em uma colher de sopa de óleo vegetal de semente de uva ou creme hidratante neutro, pingue 7 gotas do óleo essencial escolhido. Se quiser fazer um blend de óleos essenciais, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos. 
  • Massageie o corpo com movimentos circulares, dando prioridade à região do pescoço, peito, ombros e costas.

Veja Também

Aromaterapia para depressão: como funciona e quais óleos essenciais

5 alimentos essenciais para o café da manhã

CHÁS

Os chás de capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila são ótimos para períodos de stress e irritabilidade. Prepare uma xícara de um deles perto da hora de dormir e sinta a tranquilidade e o alívio emocional se fazendo presente.
  • COMO FAZER UM CHÁ MEDICINAL:

  • Leve a quantidade de 1 xícara de água filtrada ao fogo. 
  • Assim que começar a levantar as primeiras bolhinhas, desligue o fogo e acrescente 1 colher de sopa da planta de sua preferência se for seca ou 2 colheres se for usar a erva fresca. 
  • Abafe por 10 minutos, coe e beba.

Veja Também

Tem insônia ou ansiedade? Conheça cinco chás que ajudam a relaxar

CRISTAIS

  • Água Marinha – é uma pedra calmante natural que facilita o relaxamento físico e mental. É uma pedra com grande poder tranquilizante que acalma as emoções, libera o choro reprimido, diminui o stress e combate a insônia, proporcionando mais descanso e uma melhor qualidade do sono.

  • Howlita Branca – esse cristal traz paz, harmonia, acalma a mente e combate a insônia. Nesse sentido, ameniza o medo, a ansiedade e previne explosões emocionais. A dica é colocar essa pedra na mesa de cabeceira ou dentro do travesseiro, caso seja rolada e não a incomode.

  • Sodalita – pedra da sabedoria e da racionalidade, a Sodalita é ótima para aumentar o foco e a concentração. Também traz objetividade, equilíbrio e centramento, além de estimular a inteligência e o pensamento lógico. Por isso, ajuda nos estudos e nos momentos em estamos sob pressão (tudo a ver com o Enem, né?).
  • COMO USAR:
  • Seja usando em forma de acessório (como pingente, pulseira ou anel) ou simplesmente colocando o cristal escolhido no bolso, o importante é ele estar junto ao corpo ou na cabeceira na hora de dormir.
Com essas dicas você vai ficar muito mais tranquila, centrada e lidará melhor com a ansiedade, o que vai aumentar as suas chances de arrasar no ENEM. Só não se esqueça de estudar, hein? Essa parte é com você. Boa sorte!
Melissa Mell: Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]

Veja Também

Hipnose: técnica serve para ansiedade, comer e dormir melhor

Estressado? 7 maneiras simples para relaxar ao longo do dia

Óleos essenciais no tratamento de câncer: tudo o que você precisa saber

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Saúde mental
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório
Imagem de destaque
Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados