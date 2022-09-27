Estressado? 7 maneiras simples para relaxar ao longo do dia

Apesar de ser defesa natural do organismo, estar frequentemente estressado pode gerar consequências físicas, energéticas, psicológicas e emocionais. Pensando em te ajudar, compartilhamos maneiras simples para relaxar ao longo do dia

Não espere a vida ficar calma ou as coisas se resolverem por conta para ficar bem. Existem atividades simples que você pode incluir na sua rotina que podem evitar os danos do estresse na sua vida. Aproveite o Dia Mundial de Combate ao Estresse para começar.

Com as costas bem retas, inspire profundamente e devagar pelo nariz, direcionando o fôlego para a parte posterior das costelas. Em seguida, solte o ar pela bocaInspire profundamente e então solte o ar, realizando o movimento ao mesmo tempo em que expira. Procure achatar a barriga, puxando o umbigo em direção à coluna e curvando-a para cima.Agora o movimento será inverso. Inspire profundamente e devagar. Ao expirar, force a barriga para baixo e empine o glúteo.