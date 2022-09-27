Estressado? 7 maneiras simples para relaxar ao longo do dia

Apesar de ser defesa natural do organismo, estar frequentemente estressado pode gerar consequências físicas, energéticas, psicológicas e emocionais. Pensando em te ajudar, compartilhamos maneiras simples para relaxar ao longo do dia
Afinal, prevenção e controle são palavras-chave quando o assunto é estresse, de forma que as consequências para o corpo e mente não se agravem. Entenda aqui 6 problemas que o estresse causa à saúde.
Não espere a vida ficar calma ou as coisas se resolverem por conta para ficar bem. Existem atividades simples que você pode incluir na sua rotina que podem evitar os danos do estresse na sua vida. Aproveite o Dia Mundial de Combate ao Estresse para começar.
7 maneiras simples para relaxar ao longo do dia
1. Exercício de respiração de 1 minuto
O simples exercício de inspirar e expirar de forma lenta e profunda tem o enorme poder de oxigenar a mente e acalmar o coração. Ao incluir a respiração consciente em seu cotidiano, segundo a terapeuta Andrea Leandro, você cria uma percepção maior do que pode ser modificado e melhorado em sua rotina, tornando-a sua aliada. Experimente incluir essa respiração de 1 minuto no seu dia:
2. Pilates para relaxar
Com as costas bem retas, inspire profundamente e devagar pelo nariz, direcionando o fôlego para a parte posterior das costelas. Em seguida, solte o ar pela bocaInspire profundamente e então solte o ar, realizando o movimento ao mesmo tempo em que expira. Procure achatar a barriga, puxando o umbigo em direção à coluna e curvando-a para cima.Agora o movimento será inverso. Inspire profundamente e devagar. Ao expirar, force a barriga para baixo e empine o glúteo.
3. Cromoterapia para acalmar
O uso das cores certas no dia a dia pode diminuir o estresse e deixar você mais tranquilo. Segundo a terapeuta holística Solange Lima, as duas cores mais indicadas para acalmar embora são o verde e o azul. Elas podem ser usadas em peças de roupas e acessórios, na cor das paredes do quarto ou em lâmpadas azuis no abajur para deixar suas noites mais relaxadas. Que tal mudar as cores neste Dia de Combate ao Estresse?
4. Óleos essenciais para diminuir o estresse
Os óleos essenciais de Lavanda, Ylang Ylang e Bergamota ajudam a combater o estresse mental e são boas escolhas para quem precisa ficar mais calmo. Segundo Solange Lima, basta pingar duas gotas do óleo escolhido diariamente. Outra opção é diluir cinco gotas dos óleos em um pouco de água no difusor elétrico. Procure sempre fazer combinações com as essências de Lavanda e Laranja, ou Tangerina e Bergamota.
5. Meditação para controlar o estresse
A meditação – ou simplesmente tentar estar mais atento aos pensamentos – pode nos trazer muitos benefícios quando se trata de estresse. A prática aos poucos vai promovendo em nossa mente um bem-estar que acaba se estendendo ao sistema nervoso central e, consequentemente, ao corpo como um todo. Experimente a meditação guiada de Regina Restelli:
6. Apenas 1 minuto de silêncio
O terapeuta Marcelo Anselmo sugere uma pausa de 1 minuto por dia para se conectar com o silêncio interno. Pode parecer muito pouco, mas para algumas pessoas estes 60 segundos parecem infindáveis. Comece com um minuto, progrida para dois conforme for se sentindo confortável e assim sucessivamente. O silêncio reduz a tensão muscular que o estresse gera no corpo, elimina a “sujeira” que os inputs alastram na sua mente e economiza energia vital para nos movimentarmos mais e melhor.
7. Florais para combater o estresse
Cada essência floral atua em um estado diferente, elevando a vibração e nutrindo o sistema com as virtudes necessárias para restaurar o equilíbrio. A forma de utilização é bem simples: 4 gotas embaixo da língua 4 vezes ao dia, mas também é possível o uso em conjunto com água e até mesmo uso tópico, em sprays ou cremes. Consulte aqui com uma terapeuta floral para entender a combinação perfeita para você.
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