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Óleos essenciais no tratamento de câncer: tudo o que você precisa saber

Entenda como os óleos essenciais funcionam em um tratamento integrativo contra o câncer
Personare

Personare

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 06:00

Óleos essenciais no tratamento de câncer: tudo o que você precisa saber
Óleos essenciais no tratamento de câncer: tudo o que você precisa saber Crédito: Personare
É importante começar dizendo que os óleos essenciais não curam doenças e não promovem milagres. Mas há grandes benefícios comprovados do uso de óleos essenciais no tratamento de câncer.
Quando a pessoa está em um tratamento integrativo, pode usar a Aromaterapia para auxiliar no processo de combate à doença porque os óleos essenciais podem ajudar a aliviar os efeitos colaterais da quimioterapia, radioterapia e podem ajudar a amenizar os sintomas das medicações.
Além disso, o uso de óleos essenciais no tratamento de câncer ajuda a equilibrar as emoções, que são extremamente importantes também quando se tem o diagnóstico dessa doença.
Se você quiser saber mais benefícios dos óleos essenciais, veja também este artigo aqui.

COMO USAR ÓLEOS ESSÊNCIAIS NO TRATAMENTO DE CÂNCER

Quando falamos de câncer pensamos também na causa emocional: mágoas, ressentimentos e situações mal resolvidas que perduram a longo prazo e podem estar associados à doença. Por isso, no tratamento integrativo, é importante também ter o acompanhamento de um profissional de Psicologia, além do seu médico oncologista.
Se você quiser usar óleos essenciais no tratamento de câncer, é fundamental ter um profissional de Aromaterapia acompanhando seu caso.
Esses três profissionais poderão ajudar nessas questões durante a doença, o que faz muita diferença na evolução da melhora do quadro. Claro que isso vai depender de cada caso e da individualidade de cada paciente.
Para lidar com essas causas emocionais, estes são alguns óleos essenciais seguros. Lembrando que nem sempre o que funciona para uma pessoa é indicado para outra, por isso a importância do acompanhamento individualizado de Aromaterapia.
  • Lavanda: é muita efetiva para ajudar na ansiedade, depressão, medos que desencadeia com a doença;

  • Cítricos como a laranja, tangerina e a mandarina: podem auxiliar pois deixam o ambiente mais leve durante o tratamento;

  • Olíbano: pode ser um grande aliado para os medos, porque ele é chamado de Pai Protetor, aquele que cuida e acolhe. As sessões de Reiki (conheça o método aqui) durante o tratamento podem ser bem efetivas aliadas a esse óleo essencial, que traz muita paz e sensação de tranquilidade.

  • Melaleuca (Tea tree): é um grande aliado para a imunidade, que fica bem debilitada por conta da quimioterapia e radioterapia. Usar no ambiente em difusor ultrassônico é o mais indicado.

  • Rosas: trabalha mágoas e ressentimentos. Se a pessoa aceitar e quiser trabalhar com ele, pode ajudar a se libertar de sentimentos e emoções negativas e perdão.
A Cromoterapia também pode ajudar! A cor verde para a imunidade e para trazer serenidade. E a cor azul para calma e tranquilidade, podendo ser água solarizada. Ainda não sabe como preparar? Entenda mais sobre o que é água solarizada aqui.

O ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL É FUNDAMENTAL

Para trabalhar as emoções e ir a fundo na causa, temos que conhecer a história de cada um. Dessa forma, é possível utilizar os óleos essenciais certos e específicos respeitando as contraindicações.
Lembrando novamente que a quantidade de gotas e a indicação dos óleos essenciais devem ser feitas pelo aromaterapeuta, pois ele pode avaliar a melhor forma de uso.
O mais importante é a pessoa ter consciência de que precisa de ajuda e estar disposta a trabalhar as emoções. Com o acompanhamento correto é possível ter benefícios e aliviar os sintomas que essa doença traz.
Para quem quer se aprofundar no assunto e já tem conhecimento mais avançado de Aromaterapia, recomendo a leitura do livro “Óleos essenciais e câncer”, da Dra. Anne-Marie Giraud”, editado em português pela Editora Laszlo.
No site https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, você pode encontrar alguns estudos científicos que associam o uso dos óleos essenciais para tratamento integrativo do câncer.
  • SOLANGE LIMA. Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. Contato: [email protected]

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