Óleos essenciais no tratamento de câncer: tudo o que você precisa saber Crédito: Personare

É importante começar dizendo que os óleos essenciais não curam doenças e não promovem milagres. Mas há grandes benefícios comprovados do uso de óleos essenciais no tratamento de câncer.

Quando a pessoa está em um tratamento integrativo, pode usar a Aromaterapia para auxiliar no processo de combate à doença porque os óleos essenciais podem ajudar a aliviar os efeitos colaterais da quimioterapia, radioterapia e podem ajudar a amenizar os sintomas das medicações.

Além disso, o uso de óleos essenciais no tratamento de câncer ajuda a equilibrar as emoções, que são extremamente importantes também quando se tem o diagnóstico dessa doença.

COMO USAR ÓLEOS ESSÊNCIAIS NO TRATAMENTO DE CÂNCER

Quando falamos de câncer pensamos também na causa emocional: mágoas, ressentimentos e situações mal resolvidas que perduram a longo prazo e podem estar associados à doença. Por isso, no tratamento integrativo, é importante também ter o acompanhamento de um profissional de Psicologia, além do seu médico oncologista.

Se você quiser usar óleos essenciais no tratamento de câncer, é fundamental ter um profissional de Aromaterapia acompanhando seu caso.

Esses três profissionais poderão ajudar nessas questões durante a doença, o que faz muita diferença na evolução da melhora do quadro. Claro que isso vai depender de cada caso e da individualidade de cada paciente.

Para lidar com essas causas emocionais, estes são alguns óleos essenciais seguros. Lembrando que nem sempre o que funciona para uma pessoa é indicado para outra, por isso a importância do acompanhamento individualizado de Aromaterapia.

Lavanda: é muita efetiva para ajudar na ansiedade, depressão, medos que desencadeia com a doença;





é muita efetiva para ajudar na ansiedade, depressão, medos que desencadeia com a doença; Cítricos como a laranja, tangerina e a mandarina: podem auxiliar pois deixam o ambiente mais leve durante o tratamento;





podem auxiliar pois deixam o ambiente mais leve durante o tratamento; Olíbano: pode ser um grande aliado para os medos, porque ele é chamado de Pai Protetor, aquele que cuida e acolhe. As sessões de Reiki (conheça o método aqui) durante o tratamento podem ser bem efetivas aliadas a esse óleo essencial, que traz muita paz e sensação de tranquilidade.





pode ser um grande aliado para os medos, porque ele é chamado de Pai Protetor, aquele que cuida e acolhe. As sessões de Reiki (conheça o método aqui) durante o tratamento podem ser bem efetivas aliadas a esse óleo essencial, que traz muita paz e sensação de tranquilidade. Melaleuca (Tea tree): é um grande aliado para a imunidade, que fica bem debilitada por conta da quimioterapia e radioterapia. Usar no ambiente em difusor ultrassônico é o mais indicado.





é um grande aliado para a imunidade, que fica bem debilitada por conta da quimioterapia e radioterapia. Usar no ambiente em difusor ultrassônico é o mais indicado. Rosas: trabalha mágoas e ressentimentos. Se a pessoa aceitar e quiser trabalhar com ele, pode ajudar a se libertar de sentimentos e emoções negativas e perdão.

O ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL É FUNDAMENTAL

Para trabalhar as emoções e ir a fundo na causa, temos que conhecer a história de cada um. Dessa forma, é possível utilizar os óleos essenciais certos e específicos respeitando as contraindicações.

Lembrando novamente que a quantidade de gotas e a indicação dos óleos essenciais devem ser feitas pelo aromaterapeuta, pois ele pode avaliar a melhor forma de uso.

O mais importante é a pessoa ter consciência de que precisa de ajuda e estar disposta a trabalhar as emoções. Com o acompanhamento correto é possível ter benefícios e aliviar os sintomas que essa doença traz.

Para quem quer se aprofundar no assunto e já tem conhecimento mais avançado de Aromaterapia, recomendo a leitura do livro “Óleos essenciais e câncer”, da Dra. Anne-Marie Giraud”, editado em português pela Editora Laszlo.