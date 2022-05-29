Leandro Hassum estrela "Família Paraíso", no Multishow, com leveza e bom humor

"Família Paraíso" estreia nesta segunda (30), no Multishow Crédito: Carolina Demper/Multishow

Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), dos 210 milhões de brasileiros, 37,7 milhões são pessoas idosas, ou seja, têm 60 anos ou mais. Curiosamente, essa grande parcela da população tem poucas opções de entretenimento nacional voltadas para as suas realidades, seja na TV ou no streaming. Na verdade, tinha...

Para acabar com esse "deficit", se assim podemos dizer, o Multishow estreia nesta segunda (30) o sitcom "Família Paraíso", que mostra o cotidiano nada tranquilo de uma casa de repouso para a melhor idade composta por moradores "porretas", que só querem viver suas vidas com muito afeto. O humorístico vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 22h30.

A realidade do local vira de cabeça para baixo com a chegada de Leleco (Leandro Hassum), uma espécie de faz tudo de grande coração que leva ainda mais "loucura" ao cotidiano da residência.

O programa traz o retorno de Leandro Hassum ao grupo Globo, após trabalhos com Netflix e TNT. Por falar na "Plim Plim", "Família Paraíso" será exibido no segundo semestre (em data ainda a ser definida) nas tardes da emissora carioca. Os 20 episódios da primeira temporada devem ficar em cartaz até o final de novembro, com a estreia da Copa do Mundo do Catar.

"Sempre me identifiquei com a linguagem que o Multishow trata a comédia e aborda esse humor popular e de identificação, que é o que gosto de fazer. E, agora, trabalhando com um elenco que traz a melhor idade, a terceira idade, os idosos, ou como vocês preferirem chamar, num lugar de tanto destaque e tão valorizado, mostrando o quanto eles têm amor e vontade de viver. Isso está sendo muito bacana!”, comemora Leandro Hassum.

O ator - que atendeu à imprensa em entrevista coletiva na terça-feira (24) - diz que "Família Paraíso" chega para "fortalecer" a melhor idade, que, nos últimos anos, vem vencendo desafios quase que diários.

Em "Família Paraíso", Leandro Hassum vive Leleco, um "faz tudo" de bom coração que leva agito a uma casa de repouso Crédito: Multishow

"Causa uma identificação e um respeito muito grande em quem assiste. Tanto para os idosos, como para familiares que vão estar com eles sentados no sofá. O pessoal da melhor idade venceu muitas batalhas, especialmente a Covid-19. E olha que vivemos em um país onde parte deles sofre com a desassistência", desabafa, dizendo que teve total liberdade para criar e improvisar em cena.

ESTRELAS

Além de muita diversão, "Família Paraíso" traz um elenco formado por atores que gostam mesmo é de aproveitar a vida, sendo uma referência na história da TV nacional, como Artur Kohl (seu Alair), Ataíde Arcoverde (seu Raulzito), Cosme dos Santos (Joca), Flavio Bellini (HD), Guida Vianna (dona Rosinha), Teca Pereira (dona Perpétua), e Silvio Mattos (seu Toninho).

"Vivemos em uma sociedade que privilegia e louva o jovem e os corpos sarados e bronzeados (risos). Estou vivendo a fase da melhor idade e sei como a gente precisa se superar diariamente. Mas, olha, o idoso também vai à academia, tenta se manter atualizado e entender a internet", enumera Guida, que, aos 68 anos, esbanja vigor e simpatia como Dona Rosinha, uma das moradoras do lar que ama paquerar.

"Família Paraíso" ainda traz em seu cast, Cacau Protásio, Viviane Araújo - que, durante as gravações, descobriu estar grávida de Joaquim - e Paulinho Serra.

"É um privilégio trabalhar com atores tão consagrados. Aprendi muito com eles, pois recebi muitos toques. Descobri a gravidez em dezembro e foi uma bênção. Quando anunciei para o pessoal do elenco, foi uma festa. Com muito carinho, vivo dizendo que Joaquim terá muitos avós", brinca Vivi, que, na comédia, interpreta uma dondoca que não se dá bem com a sogra que vive na casa de idosos.