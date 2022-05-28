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José Loreto usa sensor de glicemia no bumbum; veja foto

Ator é diabético e dispositivo apareceu em uma foto nu no Pantanal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 14:03

José Loreto usa sensor de glicemia no bumbum. Aparelho apareceu em foto nu com Jesuíta Barbosa
José Loreto usa sensor de glicemia no bumbum. Aparelho apareceu em foto nu com Jesuíta Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram
Diabético, José Loreto voltou a chamar atenção para o assunto nos últimos dias. O ator apareceu numa foto nu com Jesuíta Barbosa durante um banho de rio no Pantanal e, na imagem, apareceu numa das nádegas, um sensor de glicemia, aparelho usado para medir os níveis de glicose no corpo.
Normalmente, os dispositivos são colocados num dos braço, como o fabricante costuma orientar. Porém, já usuários que usam em outras parte, como Loreto fez durante o registro.
O ator, que recebeu o diagnóstico quando tinha cerca de 15, tem o tipo 1 da doença. Loreto já falou sobre conviver com o diabetes em suas redes, em entrevistas e também em eventos.
“Cem anos da descoberta da insulina. Eu já uso há 22 anos... e você? Viva com saúde! Viva a insulina! Viva a saúde”, escreveu ele numa publicação do ano passado.

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