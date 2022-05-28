José Loreto usa sensor de glicemia no bumbum; veja foto

José Loreto usa sensor de glicemia no bumbum. Aparelho apareceu em foto nu com Jesuíta Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram

Diabético, José Loreto voltou a chamar atenção para o assunto nos últimos dias. O ator apareceu numa foto nu com Jesuíta Barbosa durante um banho de rio no Pantanal e, na imagem, apareceu numa das nádegas, um sensor de glicemia, aparelho usado para medir os níveis de glicose no corpo.

Normalmente, os dispositivos são colocados num dos braço, como o fabricante costuma orientar. Porém, já usuários que usam em outras parte, como Loreto fez durante o registro.

O ator, que recebeu o diagnóstico quando tinha cerca de 15, tem o tipo 1 da doença. Loreto já falou sobre conviver com o diabetes em suas redes, em entrevistas e também em eventos.