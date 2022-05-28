Pantanal: Guta conta aos pais que está namorando Tadeu

Pantanal: Guta e Tadeu Crédito: Reprodução/TV Globo

Parece que a relação de Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto) será oficializada. Segundo Zean Bravo, da coluna Na Telinha (Extra), a jovem vai contar para os pais que está namorando o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Pensando na herança, Tenório (Murilo Benício) vai apoiar a decisão da jovem. Já Filó (Dira Paes) e Zé Leôncio desaprovam a relação.