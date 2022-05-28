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Pantanal: Guta conta aos pais que está namorando Tadeu

Antes, casal transa na tapera de Juma e encontra uma sucuri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 12:44

Pantanal: Guta e Tadeu
Pantanal: Guta e Tadeu Crédito: Reprodução/TV Globo
Parece que a relação de Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto) será oficializada. Segundo Zean Bravo, da coluna Na Telinha (Extra), a jovem vai contar para os pais que está namorando o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira).
Pensando na herança, Tenório (Murilo Benício) vai apoiar a decisão da jovem. Já Filó (Dira Paes) e Zé Leôncio desaprovam a relação.
Porém, antes de oficializar tudo, o casal resolve transar na tapera de Juma (Alanis Guillen) e acaba tendo uma surpresa. Guta se depara com uma sucuri. Desesperada, ela tenta matar o animal, mas o peão não deixa. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira (1).

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