Família de Arlindo Cruz convida fãs para velório e pede homenagem com roupas claras

Cerimônia de despedida do sambista, que faleceu na sexta (08), será realizada na quadra do Império Serrano, em Madureira

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:00

A despedida de Arlindo Cruz, que faleceu aos 66 anos em decorrência de complicações de um AVC sofrido em 2017, será aberto ao público e fãs foram convidados para participarem. Mais do que isso, a família do artista fez um pedido para que todos compareçam vestindo roupas claras, em sinal de luz, alegria e da energia positiva que o músico espalhou ao longo de sua vida.

O velório será realizado neste sábado (9), a partir das 18h, na quadra do Império Serrano, em Madureira -espaço que não apenas foi palco de momentos inesquecíveis na carreira de Arlindo, mas também parte de sua história. No dia seguinte, domingo (10), o corpo será sepultado às 11h no Cemitério Jardim da Saudade.

Cantor Arlindo Cruz
O cantor Arlindo Cruz Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Em nota, a família agradeceu as inúmeras mensagens recebidas desde o anúncio da morte e reforçou a importância do gesto coletivo no dia da despedida: "É muito significativo todo o carinho e mensagens que estamos recebendo."

A expectativa é que amigos, artistas e fãs se reúnam para prestar a última homenagem ao cantor e compositor, relembrando sua trajetória marcada por letras que exaltaram a cultura, a fé e o cotidiano do povo brasileiro.

  Viu algum erro?
