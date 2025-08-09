'Um dia de tristeza, mas de alívio', afirma Arlindinho sobre perda de Arlindo Cruz

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09:32
Filho de Arlindo Cruz, o cantor Arlindinho falou sobre a perda do sambista, que morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (8). Segundo ele, trata-se de um dia triste, mas agora ele poderá descansar em paz.
"Cheguei a questionar várias coisas da vida [após o AVC], um cara tão maneiro, inteligente, um pai tão presente. Então, acho que hoje talvez seja um dia de mais alívio nesses oito anos e meio. Um dia de tristeza, mas de alívio, porque está descansando", disse a jornalistas.
O artista deverá ser velado na quadra de sua escola de coração, o Império Serrano, neste sábado (9).
Diversos amigos e famosos prestaram homenagens nas redes sociais, dentre eles Zeca Pagodinho. Arlindo enfrentava complicações de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2017. Desde então, estava afastado dos palcos e vivia sob cuidados constantes.
