Vila Velha encanta com suas praias, restaurantes e pontos turísticos

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Praia da Costa

Próxima ao Morro do Moreno e do Farol de Santa Luzia, a Praia da Costa é o point para banho de mar, mergulho e observação de baleias. Ao longo da orla, é possível encontrar quiosques e restaurantes especializados em frutos do mar. A quatro quilômetros da praia, fica uma das maiores ondas do Brasil, com altura estimada de cinco a seis metros.

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Praia do Barrão

Com ondas fortes para quem curte bodyboard e surf, a Praia do Barrão fica localizada em um dos bairros mais tradicionais de Vila Velha: a Barra do Jucu. Fora da área urbana da cidade, a antiga vila de pescadores é rica em manifestações culturais, gastronomia e arte.

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Praia de Itaparica