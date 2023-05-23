Vila Velha encanta com suas praias, restaurantes e pontos turísticos

Nesta terça (23), Vila Velha completa 488 anos de existência. Com uma história que começou em 1535, quando a caravela Glória aportou na Prainha, a cidade foi a primeira capital do Estado e é rica em belezas naturais, centros históricos e muita cultura.
Para comemorar o aniversário do município mais antigo do Espírito Santo e celebrar todo seu potencial, a equipe de HZ preparou três listas com dicas de gastronomia, pontos turísticos e praias para conhecer melhor a terra dos canelas-verdes. Desta vez, trouxemos algumas novidades na lista, como restaurantes e pontos turísticos abertos em 2023 ao público. Confira:
PONTOS TURÍSTICOS
01
Convento da Penha
Fundado em 1651, o santuário é uma homenagem à Padroeira do Espírito Santo. São 455 anos de história do monumento construído a 154 metros de altura. A subida até o Campinho e a visita ao Santuário podem ser feitas diariamente.
02
Pátio Vista do Forte
Localizado no 38º Batalhão da Infantaria, o Forte São Francisco Xavier da Barra passou por reformas e agora conta com um espaço cultural aberto ao público. A visitação gratuita pode ser feita de terça a sexta, mediante agendamento por e-mail ([email protected]) ou WhatsApp (27) 99984-1691.
03
Farol de Santa Luzia
Com peças trazidas da Escócia pelo Barão de Cotegipe, o Farol foi inaugurado em 1871 no litoral capixaba. No local, também é possível conhecer exposição de nós e sala da memória. O espaço é aberto à visitação gratuita de terça a domingo, das 9h às 16h30.
PRAIAS
01
Praia da Costa
Próxima ao Morro do Moreno e do Farol de Santa Luzia, a Praia da Costa é o point para banho de mar, mergulho e observação de baleias. Ao longo da orla, é possível encontrar quiosques e restaurantes especializados em frutos do mar. A quatro quilômetros da praia, fica uma das maiores ondas do Brasil, com altura estimada de cinco a seis metros.
02
Praia do Barrão
Com ondas fortes para quem curte bodyboard e surf, a Praia do Barrão fica localizada em um dos bairros mais tradicionais de Vila Velha: a Barra do Jucu. Fora da área urbana da cidade, a antiga vila de pescadores é rica em manifestações culturais, gastronomia e arte.
03
Praia de Itaparica
Local ideal para um banho de mar e praticar de esportes na areia, a Praia de Itaparica também possui mar agitado em todos os seus 3,5 km de extensão. Quanto à biodiversidade, a 800 metros da praia é possível visitar a Ilha das Garças, local importante para a reprodução de espécies de animais como garças e socó-dorminhoco.
RESTAURANTES
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La Dolina Horno
Especializada em pizzas de longa fermentação, oferece também focaccias, empanadas, cookies, sanduíche de fraldinha e batatas com polvo na brasa. Funcionamento de terça a sábado, a partir das 18h. No domingo, a partir das 17h30. Localizada na R. Quinze de Novembro, 568 - Centro de Vila Velha, Vila Velha
02
Nero Fogo e Vinho
Restaurante italiano especializado em carnes. Um dos diferenciais é o stinco di maiale, joelho de porco assado inteiro lentamente e servido com batatas e caponatas. Cardápio também traz opções de cortes como ossobuco, tagliata, bisteca, filé, contrafilé e entrecôte, todos acompanhados por massas, risotos ou legumes. Localizada na Av. Hugo Musso, 2000 - Itapuã, Vila Velha - ES, 29101-280
03
La Gula
Nova casa de rodízio de pizzas, comida japonesa, hambúrguer, churrasquinhos, massas, petiscos de boteco, sorvetes, açaí e sobremesas. Refil de água mineral, refrigerante e sucos já inclusos no valor. Localizado na R. São Pedro, 70 - Glória, Vila Velha - ES, 29122-350