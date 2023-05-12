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Pátio Vista do Forte é aberto ao público; saiba como agendar a visita

Estrutura do espaço, localizado no 38° BI, em Vila Velha, possui dois andares e permite a contemplação da baía de Vitória de forma gratuita
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 15:34

Nova vista do Pátio Vista do Forte ArcelorMittal, no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha
Nova vista do Pátio Vista do Forte ArcelorMittal, no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Após passar por reformas, o Forte São Francisco Xavier da Barra, localizado no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha, agora conta com um espaço cultural e de eventos com vista privilegiada para a baía de Vitória, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. Com funcionamento de terça à sexta, a visitação gratuita (mediante agendamento por e-mail ou WhatsApp) torna o prédio histórico mais uma opção de passeio turístico no território canela-verde.
Inaugurado na última quinta (11), o Pátio Vista do Forte ArcelorMittal possui cerca de 166 metros quadrados e uma estrutura metálica que permite a contemplação de todas essas belezas em dois andares.  O desafio era desenvolver uma cobertura para o pátio do forte. 
Fora a estrutura, as reformas no prédio de mais de 300 anos continuam e visam, ainda, a instalação de duas salas permanentes para exposições sobre a história do Forte e o Exército, uma sala para exposições temporárias de arte e uma cafeteria. Além das visitas turísticas, o espaço também está aberto para realização de eventos e outros encontros privados.
Confira as fotos do espaço:

Nova vista do Pátio Vista do Forte ArcelorMittal, no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha

Acessível por escada ou elevador, a cobertura faz as vezes de um mirante de onde é possível apreciar a paisagem. Um guarda-corpo com altura de 1,10m proporciona segurança aos visitantes. Parte da cobertura serve para abrigar uma área de permanência no pátio e outra é destinada a proteger os acessos à edificação no mesmo pavimento. Essa cobertura visitável também permite um maior contato do visitante com a edificação histórica em seu segundo pavimento.
O projeto, orçado em R$ 2 milhões, foi submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultura do Exército, que sugeriram adequações ao projeto para que não houvesse dano, prejuízo ou interferência no patrimônio. Além disso, a execução foi acompanhada por um arqueólogo.
Forte São Francisco Xavier, 38º BI
Forte São Francisco Xavier da Barra: local terá espaço para exposições e um café Crédito: Divulgação
“A ArcelorMittal tem longa trajetória de apoio a projetos de restauração de patrimônios e de preservação da história capixaba. Trabalhos feitos sempre com parceiros, unindo saberes e conhecimentos. Também são projetos onde podemos mostrar todo o potencial e versatilidade do aço, esse produto altamente sustentável que, cada vez mais, ganha espaço na construção, na arquitetura e no design, como é o caso do Pátio Vista do Forte”, afirmou Eduardo Zanotti, vice-presidente Comercial Aços Planos da ArcelorMittal Brasil.

SERVIÇO

  • VISITAÇÃO AO FORTE
  • ONDE: Forte São Francisco Xavier da Barra, no 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha
  • FUNCIONAMENTO: de terça à quinta, das 9h30 às 11h30 e das 13h às 15h30 | Nas sextas, de 9h30 às 11h30
  • AGENDAMENTO: via WhatsApp, pelo número (27) 99984-1691, ou pelo endereço [email protected], com e-mail informando data e hora que deseja visitar o espaço, nome completo e número do documento de identificação dos visitantes.

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