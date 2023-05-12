Pátio Vista do Forte é aberto ao público; saiba como agendar a visita

Nova vista do Pátio Vista do Forte ArcelorMittal, no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Após passar por reformas, o Forte São Francisco Xavier da Barra, localizado no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha, agora conta com um espaço cultural e de eventos com vista privilegiada para a baía de Vitória, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. Com funcionamento de terça à sexta, a visitação gratuita (mediante agendamento por e-mail ou WhatsApp) torna o prédio histórico mais uma opção de passeio turístico no território canela-verde.

Inaugurado na última quinta (11), o Pátio Vista do Forte ArcelorMittal possui cerca de 166 metros quadrados e uma estrutura metálica que permite a contemplação de todas essas belezas em dois andares. O desafio era desenvolver uma cobertura para o pátio do forte.

Fora a estrutura, as reformas no prédio de mais de 300 anos continuam e visam, ainda, a instalação de duas salas permanentes para exposições sobre a história do Forte e o Exército, uma sala para exposições temporárias de arte e uma cafeteria. Além das visitas turísticas, o espaço também está aberto para realização de eventos e outros encontros privados.

Confira as fotos do espaço:

Nova vista do Pátio Vista do Forte ArcelorMittal, no 38º Batalhão da Infantaria, em Vila Velha

Acessível por escada ou elevador, a cobertura faz as vezes de um mirante de onde é possível apreciar a paisagem. Um guarda-corpo com altura de 1,10m proporciona segurança aos visitantes. Parte da cobertura serve para abrigar uma área de permanência no pátio e outra é destinada a proteger os acessos à edificação no mesmo pavimento. Essa cobertura visitável também permite um maior contato do visitante com a edificação histórica em seu segundo pavimento.

O projeto, orçado em R$ 2 milhões, foi submetido ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultura do Exército, que sugeriram adequações ao projeto para que não houvesse dano, prejuízo ou interferência no patrimônio. Além disso, a execução foi acompanhada por um arqueólogo.

Forte São Francisco Xavier da Barra: local terá espaço para exposições e um café Crédito: Divulgação

“A ArcelorMittal tem longa trajetória de apoio a projetos de restauração de patrimônios e de preservação da história capixaba. Trabalhos feitos sempre com parceiros, unindo saberes e conhecimentos. Também são projetos onde podemos mostrar todo o potencial e versatilidade do aço, esse produto altamente sustentável que, cada vez mais, ganha espaço na construção, na arquitetura e no design, como é o caso do Pátio Vista do Forte”, afirmou Eduardo Zanotti, vice-presidente Comercial Aços Planos da ArcelorMittal Brasil.

SERVIÇO