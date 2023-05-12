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Numanice

Ludmilla anuncia show em julho, no Rio de Janeiro

Apresentação será realizada no estádio do Engenhão. Ingressos começarão a ser vendidos no próximo dia 15
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 10:13

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla
A cantora Ludmilla anunciou nesta quinta-feira, 11, que levará o projeto de pagode Numaice para um dos maiores estádios do Rio de Janeiro: o Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão.
O evento será realizado no dia 8 de julho e a venda dos ingressos vai começar na próxima segunda-feira, 15, a partir das 12h, na Sympla. "Vai ser um grande numanice, que ansiedade", escreveu Ludmilla nos stories do Instagram.
O EP Numanice foi lançado em 2020 e é composto inteiramente por canções de pagode. As apresentações do projeto estão rodando o país.
Grammy Latino
O sucesso do projeto é tão grande, que com o Numanice#2, Ludmilla ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode. Ela recebeu o gramofone dourado, tradicional da premiação, e mostrou aos fãs por meio das redes sociais, na última quarta-feira, 10.
Na companhia da família, incluindo a esposa Brunna Gonçalves, a cantora celebrou o prêmio. "Eu tenho um Grammy", comemorou, dizendo ainda que achou o troféu "pesado".
A cerimônia ocorreu em novembro de 2022, em Las Vegas, nos Estados Unidos. "Finalmente chegou meu filho! Primeiro de muitos", escreveu Ludmilla.

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