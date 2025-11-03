Turismo

5 destinos no Espírito Santo para quem ainda não planejou o ano-novo

Do forró de Itaúnas ao pôr do sol no Caparaó, conheça opções capixabas para todos os estilos de virada

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 10:24

Veja 5 destinos para curtir o ano-novo no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMVV/Douglas Alves/Diego Gomes/Giovana Duarte/Ramon Porto

Ainda sem planos para o réveillon? O Espírito Santo oferece opções que vão de festas à beira-mar a refúgios tranquilos na montanha. De Norte a Sul, o Estado é um convite para celebrar a chegada de 2026 com energia leve, boa música e paisagens que renovam o fôlego. Confira cinco destinos ideais para diferentes estilos de virada:

01 ITAÚNAS - FORRÓ, DUNAS E ENERGIA BOA Itaúnas, em Conceição da Barra, é o destino certo para quem quer um ano-novo pé na areia, embalado por forró e boas vibrações. As pousadas e bares da vila organizam festas intimistas, enquanto as dunas viram palco natural para ver o sol nascer com o som de sanfona ao fundo. A atmosfera é livre e despretensiosa, e o réveillon costuma reunir viajantes de todo o Brasil - especialmente quem busca um clima alternativo e afetivo. Entre as dicas, vá curtir um passeio de caiaque pelo Rio Itaúnas e fazer a Trilha do Tamandaré. Para comer, restaurantes como Cizinho e Dona Tereza oferecem o melhor da gastronomia, com opções de peixes e carnes.

02 CAPARAÓ (PEDRA MENINA) - REFÚGIO ENTRE AS MONTANHAS Para quem quer fugir das multidões, o distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, é o lugar ideal. Cercado por cachoeiras e trilhas do Parque Nacional do Caparaó, o vilarejo é refúgio de tranquilidade, bom café e noites estreladas. Muitas pousadas oferecem ceias especiais e experiências como banhos de cachoeira na manhã do dia 1º. Há opções ‘roots’, para quem busca acampar, e até mais luxuosas, como os bangalôs da pousada Casa do Lago. Para os mais corajosos, vale a vista no Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do Brasil. Imagina começar 2026 desta forma? Pura conexão!

03 IRIRI - PÉ NA AREIA E CLIMA FAMILIAR O balneário de Iriri, em Anchieta, é um clássico do verão capixaba. As praias de Costa Azul, Namorados e Areia Preta se transformam em um grande cartão-postal para quem busca descanso com estrutura e charme. Cabe ressaltar que o mar é tranquilo e perfeito para a família. Durante o réveillon, a vila ganha vida com queima de fogos, shows gratuitos na orla e clima festivo nas ruas. Restaurantes à beira-mar servem de peixes frescos a massas e pizzas artesanais, enquanto as pousadas e campings recebem turistas de várias regiões do país. Iriri mantém o charme de uma vila litorânea com boa estrutura: dá para alternar entre dias preguiçosos à beira-mar, passeios de caiaque, trilhas curtas e fins de tarde em mirantes com vista para o pôr do sol sobre o mar. Um destino solar, acolhedor e cheio de boas vibrações para começar o ano.

04 VILA VELHA - VIRADA URBANA À BEIRA-MAR Se a ideia é aproveitar a virada sem sair da Grande Vitória, Vila Velha tem opções para todos os gostos: desde festas privadas com open bar até o tradicional réveillon da Praia da Costa, que reúne milhares de pessoas diante de uma das orlas mais famosas do estado. E claro, a queima de fogos é um show à parte. Além da praia, dá para emendar o passeio em Morro do Moreno ou Convento da Penha, com vista panorâmica da queima de fogos. É o destino urbano que combina conforto, praticidade e mar.

05 MARATAÍZES - ROMANCE E PÔR DO SOL PERFEITO Conhecida como a “Pérola do Sul”, Marataízes é um cenário romântico para quem busca um réveillon mais tranquilo, mas sem abrir mão da beleza do litoral. As praias de Cacimbinhas, Central e Boa Vista recebem festas locais e ceias em pousadas à beira-mar. O pôr do sol visto do Pontal de Marataízes é um espetáculo. O destino é ideal para começar o ano com calma, mar e boas companhias.

