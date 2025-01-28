Iriri, a “Búzios capixaba”: uma joia rara no litoral do ES

Muitos capixabas pensam que o litoral do Espírito Santo começa em Manguinhos e termina em Nova Guarapari. Mas o nosso litoral guarda segredos e belezas que muita gente ainda não conhece bem. Iriri, em Anchieta, é uma dessas joias escondidas. Com praias paradisíacas, gastronomia refinada, opções de hospedagem de qualidade e até mesmo experiências de compras que encantam os visitantes, Iriri é o destino perfeito para quem busca tranquilidade e sofisticação.

Entre o charme da “Búzios capixaba”, podemos chamar assim, e a riqueza histórica herdada de José de Anchieta, o balneário combina cultura, lazer e elegância como poucos lugares no Estado.

Fundada pelo Padre José de Anchieta, figura central na história do Brasil, a cidade que leva seu nome é um marco histórico e religioso. O Santuário Nacional de São José de Anchieta convida os visitantes a mergulharem no passado, com sua igreja, museu e um acolhedor café, onde se pode saborear delícias regionais de frente para o mar.

Balneário de Iriri, em Anchieta Crédito: Carlos Barros - TV Gazeta Sul

Iriri é um destino que vai além das praias e da gastronomia. Suas ruas limpas e tranquilas, o excelente serviço de zeladoria e a segurança tornam o local perfeito para quem busca conforto. Além disso, a nova praça de Iriri, com lazer ao ar livre e uma vista deslumbrante para o mar, se tornou o coração social do balneário, ideal para passeios relaxantes.

As praias de Iriri são a Costa Azul, a mais famosa e movimentada, perfeita para famílias e esportes aquáticos; a Praia Areia Preta, um refúgio de tranquilidade, cercado por vegetação exuberante; a Praia dos Namorados, charmosa e intimista, ideal para casais, e a Praia Santa Helena, uma das mais preservadas, com águas cristalinas e ambiente ideal para quem busca sossego e contato com a natureza.

Iriri também é um excelente destino para compras. Para quem gosta de explorar lojas charmosas e adquirir peças únicas, o balneário oferece uma variedade de opções que incluem moda, decoração e artesanato, que é um dos destaques do local. Desde bijuterias feitas com conchas até peças decorativas e utilitárias, essas lojas capturam a essência do balneário e são perfeitas para levar uma lembrança especial. Em alguns períodos, é possível encontrar feiras ao ar livre com produtos exclusivos, como bolsas, chapéus e itens de decoração feitos por artesãos da região.

Além das praias e da gastronomia, Iriri oferece experiências únicas para enriquecer sua viagem, como passeios de barco, para descobrir ilhas e recifes escondidos; esportes aquáticos, como mergulho, stand-up paddle e caiaque; e trilhas ecológicas, com caminhadas para quem quer explorar a natureza.