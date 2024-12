Pedra Azul ganha nova hospedagem de luxo; veja como foi a inauguração

Violino popular brasileiro no Sesi

A força e diversidade do violino popular brasileiro é o tema do espetáculo que será apresentado pelo duo de violinistas Ricardo Herz e Vanille Goovaerts, no dia 11 de dezembro, às 20h, no Teatro do Sesi, em Vitória. A entrada é gratuita, e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes do início do espetáculo. Intitulada “Redescobrindo o violino popular e a rabeca”, a turnê conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Foto: Musicos Ricardo Herz e Vanille Goovaerts

Fotografia: Divulgação