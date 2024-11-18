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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Gabriel Scopel e Laís Parise dizem sim-sim em Domingos Martins

Publicado em
18 nov 2024 às 03:05
Gabriel Drumond Scopel e Laís Careta Parise
Gabriel Drumond Scopel e Laís Careta Parise: sim-sim na Igreja de Santa Úrsula e  festa no Parque das Hortênsias, em Domingos Martins Crédito: Higor Lizaldo Fotografia

Gabriel & Laís 

Com as bênçãos dos pais Marcos Scopel e Andrea Hees Drumond e Luis Claudio Parise e Rosilene Careta Parise, Gabriel Drumond Scopel e Laís Careta Parise disseram sim-sim no sábado (09), na Igreja de Santa Úrsula, Soído, Domingos Martins. Em seguida, os noivos receberam com festa no Parque das Hortênsias. Um grupo de samba sob o comando de Vinicius Herkenhoff e a banda Ubando ferveram a pista. Veja as fotos!

EM SAMPA

Helena Paganini, Juliana Pedra e Clara Davel
Helena Paganini, Juliana Pedra e Clara Davel: tour de moda em São Paulo Crédito: Divulgação

EM SAMPA 2

Juliana Magalhaes, Laila Nemer e Renata França
Juliana Magalhaes, Laila Nemer e Renata França:  talk com a jornalista e influenciadora Monica Salgado, em São Paulo Crédito: Divulgação

Na Itália

Os capixabas Felipe Finamore Simoni e Bruno Finamore Simoni partem para Florença, na Itália, nos dias 27, 28 e 29 de novembro para participar do Seminário Avançado de Direito Empresarial e Reforma do Código Civil, promovido no Hub Internacional da PUCPR. Reconhecido nacionalmente no campo do Direito Empresarial, com foco em recuperação judicial e falência, o escritório Finamore Simoni Advogados se destacará no evento, não só pela participação de seus sócios, mas também pela palestra a ser ministrada pelo Dr. Bruno. Com a presença de ministros do STJ, doutores, professores e diversos especialistas do setor, o seminário será um importante espaço de troca e de aprofundamento no campo do Direito Empresarial e da Insolvência.

Jornada

A talentosa designer de joias capixaba Carolina Neves, que há sete anos vem rodando o mundo e conquistando o mercado internacional com suas criações cheias de significado, levou suas criações autorais para Campo Grande – uma das últimas paradas de sua jornada itinerante pelo Brasil em 2024. O projeto da marca intitulado como Trunk Show já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina, Brasília e Curitiba, e agora chegou ao Mato Grosso do Sul, levando as novas coleções da CN para as clientes campo-grandenses. Nos últimos dias 6 e 7 de novembro, Carolina Neves recebeu no espaço de luxo Galeria Beleza para apresentar suas peças autorais, repletas de gemas coloridas e histórias. A designer já adiantou que o próximo destino do ano, encerrando essa temporada, será em Teresina, no Piauí.

Jazz

Mais uma atração confirmada no 5º Marien Calixte Jazz Music Festival: as MaMoKas. Após uma performance com Manu Gavassi no Lollapalooza Brasil 2024, Mari Jacintho (teclas), Mônica Agena (guitarra) e Ana Karina Sebastião (baixo) formaram a inovadora banda de pop instrumental brasileiro. No palco do único festival totalmente instrumental do Estado, marcado para os dias 7 e 8 de dezembro, no Parque Cultural Casa do Governador, as MaMoKas vão explorar novas possibilidades musicais, mostrando a expressão feminina na música instrumental.

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