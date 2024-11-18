Gabriel Scopel e Laís Parise dizem sim-sim em Domingos Martins

A talentosa designer de joias capixaba Carolina Neves, que há sete anos vem rodando o mundo e conquistando o mercado internacional com suas criações cheias de significado, levou suas criações autorais para Campo Grande – uma das últimas paradas de sua jornada itinerante pelo Brasil em 2024. O projeto da marca intitulado como Trunk Show já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina, Brasília e Curitiba, e agora chegou ao Mato Grosso do Sul, levando as novas coleções da CN para as clientes campo-grandenses. Nos últimos dias 6 e 7 de novembro, Carolina Neves recebeu no espaço de luxo Galeria Beleza para apresentar suas peças autorais, repletas de gemas coloridas e histórias. A designer já adiantou que o próximo destino do ano, encerrando essa temporada, será em Teresina, no Piauí.